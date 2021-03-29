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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поручил проверить качество содержания дорог в Самаре и Тольятти

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 29 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами кабмина, руководителями муниципалитетов и ведомств. Один из вопросов касался аварийно-ямочного ремонта и содержания дорог в весенний период.

Главы крупнейших муниципалитетов отчитались о том, как в городах выстроена работа по расчистке систем водоотведения, ливневых канализаций, а также по аварийно-ямочному ремонту дорог.

Глава областной столицы Елена Лапушкина доложила, что сейчас коммунальщики ведут работу по расчистке "ливневок" — дождеприемных решеток. "На подтопляемых территориях, расположенных в низинах, в круглосуточном режиме работают бойлеры по откачке талых вод, — сказала Елена Лапушкина. — Такие территории есть в Куйбышевском, Октябрьском и Кировском районе города. Все жалобы по откачке воды отрабатываем".

Исполняющий обязанности главы Тольятти Игорь Ладыка рассказал, что в городе 13 участков, где дороги подвержены подтоплению. На каждом из них специалисты проводят работу по откачке воды. Кроме того, по всей территории Автограда ведут расчистку дождеприемных колодцев и ливневых канализаций от снега, наледи и мусора.

По вопросу аварийно-ямочного ремонта дорог глава Самары рассказала, что работы по нему стартовали 7 марта и завершатся до 15 мая: "К ремонту запланированы участки 103 дорог.  Работы будут выполнены на площади более 10 000 квадратных метров. На данный момент выполнено 87% от запланированного объема по аварийно-ямочному ремонту".

Кроме того, температурный режим позволил начать комплексный ремонт дорог и ремонт большими картами. Специалисты уже ведут работы по улице Егорова и по проспекту Кирова.

Для снижения аварийности в Тольятти также проводится ямочный ремонт дорог. На данный момент уже проведены работы на 4500 квадратных метрах городских дорог. "Планируем еще 19 000 квадратных метров отремонтировать картами", — отметил Игорь Ладыка.

Дмитрий Азаров отметил, что в последние годы из федерального и регионального бюджетов колоссальные средства выделяются, в том числе, на ремонт муниципальных дорог. Такой поддержки на цели дорожного ремонта местные бюджеты ранее не получали. Вместе с тем, городским властям стоит уделить особое внимание работам по содержанию дорог, чтобы отремонтированные участки как можно дольше прослужили людям. Зачастую именно некачественное содержание приводит к разрушению дорожного полотна.

"Сохранение качества дорог во многом зависит от их содержания. По итогам сезона необходимо проанализировать обслуживание дорог в зимний период, и, возможно, скорректировать подходы. — подчеркнул Глава региона. — Особое внимание обратите на те дороги, которые приводили в порядок в последние 2-3 года, изучите их состояние, что на него повлияло, как обстоят дела с гарантийными сроками ремонта: есть ли претензии по качеству исполнения работ, либо на состояние дорог повлияло их содержание".

Губернатор поставил задачу министру транспорта и автомобильных дорог Ивану Пивкину и руководству городов области провести анализ содержания и эксплуатации улично-дорожных сетей крупнейших муниципалитетов. Подвести итоги этой работы отраслевому министерству поручено до конца апреля.

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