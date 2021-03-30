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Пожары Происшествия

Двух человек спасли при тушении пожара в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 30 марта, около 13:17, появилось задымление в шестиэтажном административно-бытовом здании на ул. Коммунальной, 20 стр. 1 в Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Сотрудники чрезвычайной службы выехали на вызов по повышенному рангу сложности пожара "№ 2". На место происшествия обнаружилось сильное задымление в подвале здания. Как выяснилось, там горели мусор и картон. В борьбе с огнем участвовали 85 человек. В 14:20 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 20 кв. м.

Погибших нет. Пожарные спасли двух человек и передали работникам "скорой помощи". Также был эвакуирован один человек с верхнего этажа.

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