Двух человек спасли при тушении пожара в Тольятти

Во вторник, 30 марта, около 13:17, появилось задымление в шестиэтажном административно-бытовом здании на ул. Коммунальной, 20 стр. 1 в Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сотрудники чрезвычайной службы выехали на вызов по повышенному рангу сложности пожара "№ 2". На место происшествия обнаружилось сильное задымление в подвале здания. Как выяснилось, там горели мусор и картон. В борьбе с огнем участвовали 85 человек. В 14:20 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 20 кв. м.

Погибших нет. Пожарные спасли двух человек и передали работникам "скорой помощи". Также был эвакуирован один человек с верхнего этажа.