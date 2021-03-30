Дмитрий Азаров о строительстве развязки на Ново-Садовой: "Нужно потерпеть, проект того стоит"

Во вторник, 30 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире ГТРК "Самара" рассказал об этапах строительства крупной транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.

Глава региона отметил, что весь проект разбит на несколько этапов, первый из которых уже осуществляется с 3 февраля и будет закончен в конце мая. Сейчас рабочие приводят в порядок улицы-"дублеры" и ремонтируют коммуникации.

Второй этап строительства начнется с 1 июня и продлится до 15 августа, во время него перекроют уже саму ул. Ново-Садовую по направлению "из города" от улицы Гастелло до АЗС "Татнефть".

Третий этап (16 июля - 30 сентября) означает, что начнется перекрытие Ново-Садовой по направлению "в город": от ул. Советской Армии до дома №174 по Ново-Садовой.

С 1 октября по 1 декабря состоится завершающий, четвертый этап.

Кроме принимаемых сегодня мер, чтобы минимизировать неудобства, будут увеличено количество общественного транспорта - трамваев, заявил губернатор.

"Также ГИБДД и минтранс области представят дополнительные предложения по оттоку транспорта на второстепенные улицы, есть уже ряд предложений, надо посмотреть, насколько можно их использовать. В ближайшие две недели они будут выработаны, на эти дополнительные организационные решения выделены средства", - сообщил Дмитрий Азаров.

Он обратился к жителям Самары с просьбой правильно отнестись к предстоящим неудобствам. "Надеюсь, что вы понимаете - ради этого масштабного проекта стоит чуть-чуть потерпеть, правильно спланировать свои поездки, проект того стоит. Будем действовать. Давайте с пониманием относиться. Сам доеду на участок, сам посмотрю все ограничительные меры, и оценим их эффективность", - пообещал глава региона.

Напомним, эстакада соединит основные транспортные потоки из спальных районов в центральную часть города. Проект предусматривает развязки в разных уровнях, устройство тротуаров, электроосвещения, благоустройство и озеленение территории. Общая протяженность строения составит 575 м, на нем будет шесть полос - по три в каждом направлении.