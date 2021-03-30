Эксперты венчурной компании Dsight проанализировали 36 программ восьми операторов корпоративной акселерации, которые состоялись в 2020 году, и собрали результаты в аналитический отчет "Венчурная Россия 2020". Свыше половины из корпоративных акселераторов в 2020 году (19) были проведены Фондом "Сколково" и Фондом развития интернет-инициатив. Третье и четвертое места делят YellowRockets и GenerationS. Также в рейтинг попали компании GVA, FintechLab, Pulsar VC и Disruptive.vc.

В 2020 году YellowRockets выступила оператором пяти корпоративных акселерационных программ и программ пилотирования. Среди них: акселератор "Энергия" в интересах фонда "Энергия без границ" и группы "Интер РАО", программа пилотирования Iron Road Show для Куйбышевской железной дороги (филиал ОАО "РЖД"), скаутинговая программа "Стартап-депо" для Дальневосточной железной дороги (филиал ОАО "РЖД"), также программа PwC Venture Hub, которая проводится в сотрудничестве с фондом YellowRockets.vc и онлайн-программа для владельцев и руководителей крупного и среднего бизнеса Самарской области "Школа чемпионов". "Школа чемпионов" проходила при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и Регионального центра инноваций StartupSamara.

Как отмечается в отчете, пандемия COVID-19 в 2020 году послужила для некоторых компаний стимулом к ускорению цифровой трансформации и пересмотру каналов взаимодействия с клиентом, особенно в таких отраслях, как розничная торговля, банковское и страховое обслуживание, туризм и HoReCa. Это позволило им достаточно оперативно адаптироваться к вынужденным ограничениям, связанным с пандемией, и продолжить успешно вести свою деятельность.

Эксперты подчеркивают, что в 2020 году работа с пилотными проектами более активно велась теми игроками, которые смогли быстро трансформировать процессы пилотирования в онлайн-формат. Для промышленных корпораций запуск пилотов был затруднен необходимостью проведения тестирований в "полевых" условиях. Не смотря на это, по данным исследования ФРИИ, количество пилотных проектов в российских корпорациях выросло на 38%.

В 2021 году продолжится тенденция отказа от акселерационных программ с большой образовательной частью в пользу программ пилотирования, считает основатель и CEO YellowRockets Сергей Богданов. "Все больше крупных компаний понимает, что без инновационных решений и взаимодействие с рынком технологий развития не будет. Но всем интересны быстрые победы и результаты, поэтому пока что российские корпорации не готовы работать со стартапами на ранних стадиях, — отмечает Сергей Богданов. — Кроме того, сотрудники корпораций тоже должны учиться работать с инновациями. в 2020 году мы начали решать эту проблему совместно с министерством экономического развития Самарской области и сделали акселератор для представителей корпораций — "Школу чемпионов", которая как раз обучала сотрудников компаний работе с проектами. Мы надеемся, что в 2021 году это даст свои плоды и увидим новые акселераторы, корпоративные программы инноваций и успешные пилотные проекты со стартапами".