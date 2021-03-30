Российский политолог прокомментировал социсследование работы власти в Самарской области

Российский политолог Дмитрий Орлов прокомментировал итоги социологического исследования, которое провела компания "ИНСОМАР".

Специалисты пришли к выводу, что в Самарской области сформировался высокий уровень доверия к президенту России Владимиру Путину и главе региона Дмитрию Азарову.

"Данные ИНСОМАР свидетельствуют о том, что Самарская область - это "пространство доверия" к власти. 2/3 жителей доверяют губернатору Дмитрию Азарову и положительно оценивают его работу. С учетом того, что 55% респондентов допускают голосование за "Единую Россию", в регионе высок уровень поддержки власти. Анализ состояния проблемного поля: половина опрошенных довольна ситуацией в регионе, 61% считает, что губернатор может решать местные проблемы, - это свидетельствует об эффективности работы команды Азарова", - отметил Дмитрий Орлов.

Также эксперт уточнил, что социологические данные, мнение населения о политике, проводимой региональной управленческой командой, - очевидный критерий оценки ситуации в регионе.

По его мнению, в этом смысле благоприятное отношение населения к руководству Самарской области, его способности справляться с проблемами региона, несомненно, должно позитивно оцениваться федеральным центром.