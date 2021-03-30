16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Российский политолог прокомментировал социсследование работы власти в Самарской области Дмитрий Азаров о строительстве развязки на Ново-Садовой: "Нужно потерпеть, проект того стоит" Дмитрий Азаров обсудил с депутатами и сенаторами поддержку моногородов В регионе сформировался высокий уровень доверия к Владимиру Путину и Дмитрию Азарову Дмитрий Азаров предложил ужесточить ответственность за "пьяное" автовождение

Губернатор Власть и политика

Российский политолог прокомментировал социсследование работы власти в Самарской области

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Российский политолог Дмитрий Орлов прокомментировал итоги социологического исследования, которое провела компания "ИНСОМАР".

Специалисты пришли к выводу, что в Самарской области сформировался высокий уровень доверия к президенту России Владимиру Путину и главе региона Дмитрию Азарову.

"Данные ИНСОМАР свидетельствуют о том, что Самарская область - это "пространство доверия" к власти. 2/3 жителей доверяют губернатору Дмитрию Азарову и положительно оценивают его работу. С учетом того, что 55% респондентов допускают голосование за "Единую Россию", в регионе высок уровень поддержки власти. Анализ состояния проблемного поля: половина опрошенных довольна ситуацией в регионе, 61% считает, что губернатор может решать местные проблемы, - это свидетельствует об эффективности работы команды Азарова", - отметил Дмитрий Орлов.

Также эксперт уточнил, что социологические данные, мнение населения о политике, проводимой региональной управленческой командой, - очевидный критерий оценки ситуации в регионе.

По его мнению, в этом смысле благоприятное отношение населения к руководству Самарской области, его способности справляться с проблемами региона, несомненно, должно позитивно оцениваться федеральным центром.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4