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Экономика и бизнес

Резиденты "Жигулевской долины" создали более 2 тыс. рабочих мест

ТОЛЬЯТТИ. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Итоги работы "Жигулевской долины" подвел ее директор Александр Сергиенко, подчеркнув, что подтверждением достижений технопарка является то, что он стабильно в последние годы входит в топ-рейтинги. Сегодня находится в тройке лучших в России.

"Это не случайный результат, а постоянный показатель. Мы успешно проходим независимую оценку, которую делают эксперты среди большой выборки технопарков РФ. "Жигулевская долина" при этом входит в небольшое семейство IT-парков и работает в сфере высоких технологий. У нас более 40% стартапов являются IT-проектами. Для нас это крайне важно, потому что мы поддерживаем таким образом мировой трек на цифровизацию: происходит смена общественно-экономической формации от классической экономики к цифровой", — отметил Александр Сергиенко.

По информации Сергиенко, на территории "Жигулевской долины" действуют 240 резидентов, об успешности деятельности которых свидетельствует то, что они перечислили в виде налогов уже свыше 2 млрд рублей.

Резиденты технопарка реализуют свои инновационные проекты по пяти направлениям: информационные технологии, транспорт и космические технологии, химия, энергоэффективность, а также биотехнологии и медицина.

"Все эти треки реализуются с хорошим содержанием внутри себя и IT-проектов, т. к. это универсальная и всепоглощающая материя, которая проникает во все сферы экономики и бизнеса", — сообщил Александр Сергиенко.

По его словам, инжиниринговый центр, который действует на территории "Жигулевской долины", является правильным дополнением концепции развития инновационной экосистемы Самарской области.

"Мы отвечаем за инноватику всего региона, и технопарк выполняет роль ключевого элемента этой экосистемы. Центр инжиниринга — это единое окно для стартапов. И это касается не только тех, которые попадают в орбиту нашего управления, но и любых субъектов малого и среднего предпринимательства, которым мы помогаем повысить уровень инженерной и технической "зрелости", - считает директор "Жигулевской долины".

На базе технопарка действует бизнес-инкубатор, где резиденты могут разместить свои офисы, а специалисты управляющей компании — предоставить им целый спектр услуг по консультированию.

Помимо предоставления современных оборудованных помещений для бизнеса, технопарк оказывает поддержку компаниям-резидентам на всех стадиях проектной деятельности: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок.

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