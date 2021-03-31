С 1 апреля численность госчиновников сократится почти на 10%

О масштабном сокращении госаппарата "Известиям" сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко. Он заявил, что это одно из самых больших сокращений за последние годы.

Реформа управления в России стартовала с 1 января этого года. В рамках преобразований проходит сокращение штатов в министерствах и региональных подразделениях. Самарской области изменения пока не коснулись.

В целом по стране с нового года численность госаппарата, по словам Григоренко, уменьшилась почти на 10%. К 1 апреля были сокращены 66 структурных подразделений и 33 заместителя руководителя федеральных ведомств.

Сокращению подверглась также штатная численность ведомств: в центральных аппаратах — на 213 должностей, а в территориальных органах — на 31 642 должности.

О предстоящих сокращениях еще в ноябре прошлого года говорил премьер-министр Михаил Мишустин.