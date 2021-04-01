В кадетских корпусах Приволжского федерального округа начинается приемная кампания

С 1 апреля по 15 июня 2021 года будет проходить прием документов кандидатов, желающих обучаться в Башкирском, Татарстанском, Удмуртском, Чувашском и Нижегородском кадетских корпусах Приволжского федерального округа.
Отметим, что более половины выпускников кадетских корпусов ПФО поступают в профильные высшие учебные заведения.
Информация об условиях поступления в кадетские корпуса Приволжского федерального округа размещена на сайтах образовательных учреждений:
Башкирский кадетский корпус: www.bkkpfo.ru
Татарстанский кадетский корпус: www.kadet-nk.ru
Удмуртский кадетский корпус: www.ukk-pfo.com
Нижегородский кадетский корпус: www.kadet-mvf-nn.narod.ru
Чувашский кадетский корпус www.chebkadet21.ru