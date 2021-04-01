В кадетских корпусах Приволжского федерального округа начинается приемная кампания

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 1 апреля по 15 июня 2021 года будет проходить прием документов кандидатов, желающих обучаться в Башкирском, Татарстанском, Удмуртском, Чувашском и Нижегородском кадетских корпусах Приволжского федерального округа.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области