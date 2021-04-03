Дмитрий Азаров открыл всероссийскую выставку легендарного живописца Григория Журавлева

В субботу, 3 апреля, в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка "Вопреки невозможному. Нерукотворные иконы Григория Журавлева".

Экспозицию работ нашего легендарного земляка открыли губернатор, руководитель комиссии Госсовета по культуре Дмитрий Азаров, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, настоятель храма в селе Утевка отец Анатолий и директор музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин, директор самарского музея имени Алабина Андрей Кочетков и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Будущий иконописец родился в селе Утевка Нефтегорского района Самарской области в крестьянской семье. Не имея рук и ног от рождения, Григорий получил образование, научился писать и рисовать, держа кисть и карандаш в зубах. Он создавал иконы и картины на библейские сюжеты, портреты своих земляков, участвовал в строительстве, украшении и росписи подкупольного пространства храма Святой Троицы в Утевка, который сейчас восстанавливается при поддержке Дмитрия Азарова.

"Невозможного без трепета и волнения говорить о творчестве этого человека, который, преодолевая недуг, явил миру красоту человеческого духа, подлинной веры, промысел Божий. Разве не чудо, что творения нашего великого земляка дошли до наших времен сквозь бурю XX века? Разве не чудо, что сегодня здесь, в Москве, проходит выставка, которая объединяет все дошедшее до нас творчество Григория Журавлева, — обратился к посетителям выставки Дмитрий Азаров. — Я уверен, что эта выставка станет важным явлением не только в культурной жизни Самарской области, но и всей страны".

Выставка проходит в рамках празднования знаковой даты: 170-летия Самарской губернии и в год 105-летия со дня смерти иконописца. Она состоит из работ Григория Журавлева и его учеников. Основную часть экспозиции составляют работы из коллекции Самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина, Самарского епархиального церковно-исторического музея, Свято-Троицкого храма в Утевке, а также из собрания Государственного Эрмитажа, Государственного музея истории религии и частных коллекций.

Организаторы выставки — сотрудники самарского музея имени Алабина — признаются: к открытию готовились целый год. "Все представленные здесь предметы разбросаны по городам, весям и частным коллекциям нашей страны и даже других стран. Отыскать иконы и графические работы Журавлева, уговорить владельцев поучаствовать в нашем проекте было непростой задачей", — поделилась заместитель директора по научной работе музея Алабина Ирина Крамарева.

Директор музея имени Андрея Рублева отметил, что во время подготовки выставки, при более близком знакомстве с работами Григория Журавлева невозможно поверить, что все они выполнены нерукотворным способом.

"Я искусствовед, реставратор, художник. И я понимаю, что это так, но поверить невозможно, — поделился впечатлениями Михаил Миндлин. — Благодарен всем, кто помог воплотить задуманное и подготовить эту выставку. Первую скрипку в реализации проекта, который можно считать федеральным, конечно, играет Губернатор и Самарская область".

"Наша выставка называется "Вопреки невозможному". У нее есть и второе, неформальное название "Нерукотворный дар". Иконы Григория Журавлева в прямом смысле нерукотворный дар, потому что писал он их не руками. И, как и положено нерукотворному искусству, оно бессмертно, время не властно над ним", — отметил Александр Хинштейн.

В последние годы в Самарской области многое делается для того, чтобы сохранить наследие Григория Журавлева. В этом году на новый этап выйдет реставрация храма в Утевке, расписанного иконописцем.

"Все намеченное по сохранению памяти об этом великом человеке, задуманное нами на территории Самарской области, мы обязательно сделаем: завершим реставрацию храма, создадим культурный центр Григория Журавлева", — акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

Важно, что восстановление храма в значительной степени ведется за счет средств благотворителей, которых удалось привлечь Главе региона. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, сейчас объект удалось включить в проект "Историческая память", что позволяет привлечь к восстановлению храма средства федерального бюджета.

Настоятель храма Святой Троицы в Утевке отец Анатолий признается: в начале ему было не до икон легендарного земляка — стояла задача спасти храм от полного разрушения: "Он 55 лет стоял в запустении, крыши не было, вороны летали. Но сегодня радость переполняет мое сердце: уже многое сделано по восстановлению храма. Я хочу поблагодарить всех, но прежде всего — губернатора Дмитрия Игоревича Азарова".

В Москве выставка продлится до 27 апреля. Но с ее экспозицией смогут ознакомиться не только жители и гости столицы: с 7 по 31 мая она будет представлена в санкт-петербургском музее истории религии, а затем — с 11 июня до 30 ноября — в самарском музее Алабина. В рамках выставки во всех музеях будет транслироваться фильм о творчестве художника, установлены сенсорные экраны с материалами о жизни и творчестве Григория Журавлева, о музеях, в которых проходит выставка.

Кроме того, в мультимедийном формате эта выставка проходит в Исторических парках "Россия — моя история" в 23 городах. Среди них — Уфа, Екатеринбург, Ставрополь, Волгоград, Якутск, Махачкала, Казань, Тюмень, Нижний Новгород, Южно-Сахалинск, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург, Пермь, Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар, Челябинск, Сургут, Пятигорск, Владивосток, Самара и Москва.