Соглашение с РФС придаст новый импульс развитию регионального футбола

Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, правительство Самарской области и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.

Подписи под документом поставили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, министр спорта Российской Федерации, президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

"Самарская область — один из самых футбольных регионов нашей страны. У нас этот вид спорта — по-настоящему народный. Недаром говорят: "Футбол в Самаре — больше, чем футбол". Он имеет глубокие исторические корни, богатые традиции, большую популярность и искреннюю любовь жителей губернии, которые активно играют сами и болеют за наши команды, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Без сомнения, мощный импульс к развитию футбола на Самарской земле дало проведение матчей чемпионата мира-2018. Мы с успехом провели это событие мирового масштаба, благодаря которому о Самарской области узнали люди из разных стран и континентов. Сегодня наша задача — эффективно использовать наследие ЧМ. И соглашение с РФС будет этому способствовать".

Соглашение подписано в рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта "Спорт — норма жизни". Согласно документу стороны будут создавать условия для увеличения количества мужчин, женщин и детей, систематически занимающихся футболом. Кроме того, соглашение нацелено на конкретизацию сфер ответственности РФС, Министерства спорта РФ, правительства области и региональной федерацией футбола.

Большое значение уделено созданию современной инфраструктуры для занятий футболом.

"Соглашение с Самарской областью включает в себя строительство новых инфраструктурных объектов, открытие групп подготовки девочек, развитие профессионального спорта и подготовку новых тренеров и судей. К 2024 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 2 полноразмерных манежа, 2 стадиона вместимостью более 1500 мест и 3 полноразмерных поля, — все с искусственным покрытием. Также в области появятся два новых полноразмерных поля с натуральным покрытием", — отметил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Глава региона Дмитрий Азаров, говоря о заключенном соглашении, акцентировал внимание на значимости строительства современной спортивной инфраструктуры для массового футбола: "Очень важно, что сегодня она создаётся не только в крупных городах, но по всей области. Во многом это стало возможным благодаря федеральному проекту "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", инициированного президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. В городах и сёлах строятся новые спортивные площадки с современным искусственным футбольным газоном, ФОКи и спортивные залы, реконструируются стадионы. Все это, безусловно, будет способствовать развитию массового спорта, привлечению всё новых и новых людей к занятиям футболом".

"В рамках соглашения мы продолжим развитие массового футбола в области. В регионе планируется запуск школьной футбольной лиги, на регулярной основе будут проводиться соревнования среди дворовых команд и турниры по пляжному и мини-футболу, а также мастер-классы с участием известных тренеров и футболистов. В рамках соглашения планируется подготовка в регионе новых квалифицированных тренеров и судей", — отметил президент РФС Александр Дюков.

Не менее важная задача, которая также будет решаться в ходе реализации соглашения, укрепление системы подготовки резерва и воспитание профессиональных спортсменов.

"Наша задача — сделать так, чтобы как можно больше наших ребят играло в профессиональных клубах, представляющих Самарскую область, а в перспективе — и в сборных командах России. У нас есть две опорные точки подготовки спортсменов в двух крупнейших городах региона — это "Академия футбола имени Юрия Коноплева" в Тольятти и академия "Крыльев Советов" в Самаре. Обязательно будем создавать для увлеченных игрой мальчишек и девчонок все условия для занятий и совершенствования навыков. Уверен — развитие молодежного футбола позволит нам выстроить пирамиду подготовки профессиональных футболистов — от детских секций до профессиональных команд", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

"К 2024 году одной из ведущих спортивных школ Самарской области будет присвоен статус "Региональный центр РФС", а еще одной — статус "Детский футбольный центр". В каждом из учреждений откроются группы подготовки девочек. Центры смогут рассчитывать на финансовую и методологическую поддержку со стороны РФС", — заявил президент РФС.

"Совместно с нашими партнерами по соглашению мы модернизируем систему подготовки резерва и создадим дополнительные условия для того, чтобы способные футболисты смогли проявить себя на профессиональном уровне, не уезжая из своего региона. Для этого мы планируем создать условия для устойчивого развития действующих профессиональных клубов Самарской области, получения еще одной командой региона профессионального статуса и повышения в классе женской областной команды до уровня Суперлиги. Уверен, наша совместная работа будет способствовать увеличению количества занимающихся футболом в регионе и выявлению перспективных спортсменов", — отметил Олег Матыцин.

Стороны выразили уверенность, что заключенное соглашение позволит самарскому футболу эффективнее решать задачи, которые стоят сегодня перед регионом по развитию этого вида спорта.