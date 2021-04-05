Студенты ТГУ впервые вышли в финал чемпионата мира по программированию

Команда Тольяттинского государственного университета (ТГУ) впервые вышла в финал чемпионата мира по программированию среди студентов ICPC 2021. Даниил Панин, Антон Захаров и Данил Сабиров успешно преодолели полуфинальные соревнования, которые прошли в Санкт-Петербурге, и представят на мировом первенстве одну из 12 команд от региона Северная Евразия.

International Collegiate Programming Contest (ICPС) — это крупнейшая студенческая командная олимпиада по программированию, которую также называют командным чемпионатом мира среди университетских команд. Ее участниками ежегодно становятся десятки тысяч молодых программистов со всего мира. От других олимпиад по информатике она отличается повышенным количеством задач, на которые отводится сравнительно небольшое время, а в распоряжении команды из трех человек находится всего один компьютер.

Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Узбекистан составляют Северный евразийский регион, ежегодно делегирующий на финальный турнир свои лучшие студенческие команды. В нынешнем году их было около двух тысяч, порядка 50 вышли в полуфинал, который состоялся в Санкт-Петербурге в минувшие выходные. В финал пробились 12 команд, в том числе и команда Тольяттинского госуниверситета — Даниил Панин (4-й курс), Антон Захаров и Данил Сабиров (оба — 2-й курс магистратуры) из института математики, физики и информационных технологий (ИМФиИТ).

Ребята решали задачи по олимпиадному программированию, в которых нужно было представить алгоритмы и быстро их описать.

"Задачи были сложными, об этом говорит и тот факт, что победители полуфинала смогли решить только 7 из 11 заданий, — рассказал Даниил Панин. — Мы с 2017 года участвуем в ICPC, очень много контестов (онлайн-платформа для организации соревнований по программированию. — прим. ред.) писали вместе и на сборы ездили несколько раз, у нас большой опыт совместной работы".

"Стояла задача попасть в финал, и ребята прекрасно с ней справились, — комментирует успех молодых программистов тренер команды, заведующий кафедрой "Прикладная математика и информатика" ИМФиИТ ТГУ Оксана Гущина. — Они очень хорошо сработались, дополняли друг друга, один был сильнее в одном, другой — в другом, и это успешное выступление — во многом результат именно слаженных командных действий".

В финале чемпионата мира по программированию среди студентов ICPC 2021 выступят 100 команд со всего мира. Место, время и формат проведения финала пока не определены. По предварительным данным, соревнования могу состояться в сентябре 2021 года.

Студенческий командный чемпионат мира по программированию ICPC уходит своими корнями в соревнование, проводившееся в Техасском университете в 1970. Свой нынешний облик чемпионат принял в 1977 и теперь проводится ежегодно. ICPC способствует творчеству, командной работе и инновациям в создании новых программных продуктов, а также позволяет студентам проверить свою способность работать в жестких условиях.