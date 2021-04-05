Дмитрий Азаров и Максим Решетников обсудили развитие ТОСЭР, моногородов и инвестполитику региона

В понедельник, 5 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Москве на встрече с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым обсудил развитие ТОСЭР, моногородов, реализацию инвестиционных проектов.

Одним из главных вопросов встречи стало развитие территории опережающего социально-экономического развития Чапаевск.

"Я признателен министру экономического развития Максиму Геннадьевичу Решетникову за то, что так оперативно есть возможность обсудить очень важные проекты развития для нашего региона, — отметил по итогам встречи Дмитрий Азаров. — Мы подобрали целый ряд инвесторов для этой территории, требуется внести изменения в режим работы ТОСЭР, в том числе — дополнить эту площадку новыми ОКВЭДами (кодами экономической деятельности), чтобы новые инвесторы пришли в Чапаевск. Сегодня в ходе совещания Максим Решетников дал поручение, чтобы уже буквально в течение недели этот вопрос был решен".

Также Дмитрий Азаров и Максим Решетников обсудили участие региона в федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП). Самарская область — лидер в стране по темпам привлечения инвестиций. По поручению губернатора регион активно работает над созданием благоприятного инвестклимата, и это приносит свои плоды: к примеру, в национальном рейтинге АСИ Самарская область поднялась на 43 позиции — с 65 места в 2017 году до 22 — в прошлом. Участие региона в программе адресной инвестиционной поддержки даст дополнительный импульс реализации крупных инвестпроектов, в том числе в сфере здравоохранения.

"Проектно-сметная документация по новым объектам здравоохранения готова, буквально в середине месяца наша заявка должна с одобрением выйти из министерства здравоохранения, и мы на опережение работаем уже с нашими коллегами из федерального правительства, из министерства экономического развития РФ по подтверждению статуса этого проекта для вхождения в ФАИП и финансирования из федерального уровня, подтвердив со своей стороны все финансовые обязательства", — подчеркнул руководитель области.

Отдельное внимание на встрече было уделено развитию моногородов Самарской области: крупнейшего в стране моногорода Тольятти, а также Чапаевска и Новокуйбышевска. "Крайне важно, что те меры поддержки, которые сегодня осуществляет Фонд моногородов, в том числе по развитию инфраструктуры, сохранят свое действие при передаче полномочий Внешэкономбанку, институту развития, новому, кто будет вести эту тему", — акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

Напомним, что данный вопрос в конце марта поднимался на встрече губернатора и депутатов Госдумы, представляющих Самарскую область. Тогда депутаты отметили, что эта тема волнует все субъекты страны, где есть моногорода. И Самарская область — не исключение.

Кроме того, глава региона и министр экономического развития затронули вопросы перспективного сотрудничества.

"Предварительно договорились о визите Максима Геннадьевича на территорию Самарской области и проведении межрегионального форума по важнейшим тематикам, по которым работаем сегодня в тесном взаимодействии с регионом", — резюмировал Дмитрий Азаров.