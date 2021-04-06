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В 2021 году в селах региона появится более 400 станций высокоскоростного интернета

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В малых населенных пунктах Самарской области в 2021 году появится более 400 базовых интернет-станций. Сейчас департамент информационных технологий и связи Самарской области совместно с Министерством цифровизации России прорабатывает вопрос организации в регионе пилотной зоны по проекту "Устранение цифрового неравенства 2.0".

Программа предусматривает установку базовых станций подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 жителей. Под действие проекта в регионе попадает 418 населенных пунктов.

Из них в первую очередь будут обеспечиваться базовыми станциями подвижной радиотелефонной связи поселения, в которых отсутствует связь стандарта LTE (4G) сотовых операторов. Таких в Самарской области насчитывается 207 населенных пунктов.

"В приоритете — устранение цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году интернетом населения на всей территории страны, включая самые удаленные ее уголки. В 2021 году запланирована установка более тысячи базовых станций для организации доступа к интернету малых населенных пунктов. Это отразится на качестве жизни малых поселений", — рассказал вице-премьер России, заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

До конца этого года в России к интернету будут подключены и все социально значимые объекты, в том числе образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления. Высокоскоростной интернет придет в села и деревни со 100–250 жителями, а мобильная связь — в населенные пункты с населением 100–500 человек.

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