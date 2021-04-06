Дмитрий Азаров призвал медиков провести честную ревизию итогов работы системы здравоохранения

Во вторник, 6 апреля, губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по итогам работы системы здравоохранения Самарской области в 2020 году и планам действий в текущем году.

Дмитрий Азаров отметил, что в регионе продолжается реализация национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Его цель - увеличение продолжительности жизни, в том числе за счет снижения показателей смертности населения. Противодействие COVID-19 и массовая вакцинация населения не снимают с региона обязанности по выполнению всех показателей нацпроекта, подчеркнул губернатор.

"Важнейший фронт работы - это борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями системы кровообращения, онкологией, - акцентировал внимание Дмитрий Азаров. - Эту работу нужно проводить системно и комплексно. Нам необходимо проанализировать, чего в прошлом году с учетом распространения пандемии нам не удалось сделать, и обязательно компенсировать это в текущем году. Для выполнения столь важной задачи необходимо брать на вооружение лучший опыт - отечественный и международный".

Губернатор призвал участников совещания уйти от "лакированных" отчетов и четко обозначить существующие проблемы. Только такой подход даст возможность в сложной ситуации пандемии выработать меры, которые позволят повысить качество оказания медицинской помощи и достичь поставленных перед отраслью целей.

Об основных итогах работы за прошлый год доложил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Он сообщил, что в 2020 г., несмотря на полную мобилизацию усилий на борьбу с инфекцией, коронавирус и вирусные пневмонии усугубили ситуацию для возрастных пациентов с хроническими заболеваниями. Это сказалось, например, ростом показателя смертности больных с поражением сердечно-сосудистой системы. Одним из факторов негативного течения заболевания эксперты неоднократно отмечали высокий риск образования тромбозов у "сердечников", зараженных коронавирусом.

"Пациенты с поражением системы кровообращения уязвимы к тромбозу, получается, у них это дополнительный фактор риска, - отметила главный внештатный специалист по кардиологии - завотделением кардиологического отделения больницы им. Пирогова Мария Скуратова - Специалистам потребовалось время, чтобы установить эту связь, пересмотреть протоколы лечения".

Также на совещании выступили ведущие специалисты в области пульмонологии и неврологии, которые обозначили ряд волнующих их вопросов и пути их решения. В частности, главный внештатный специалист по пульмонологии Самарской области Юлия Богданова отметила, что для снижения уровня заболеваемости болезнями органов дыхания необходимо пересмотреть плановые показатели по вакцинации населения от пневмококковой инфекции с 10 тыс. до 40 тыс. на этот год. Она отметила, что данная инфекция вызывает не только пневмонии, но и ряд других тяжелых заболеваний, таких, например, как менингит. Дмитрий Азаров поддержал предложение по вакцинации и поручил правительству предметно проработать этот вопрос, предусмотрев бюджетные средства на закупку вакцины.

Генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова" Минздрава России, академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто обратил внимание на необходимость более масштабной реабилитации людей, перенесших ковид. Примерно 20% пациентов, которые переболели коронавирусом в средней или тяжелой форме, испытывают так называемый "постковидный синдром". Им важно обеспечить и медицинскую помощь, и психологическую поддержку.

"Дмитрий Игоревич, поддерживаю вашу нацеленность на то, что нам нужен результат и нужны конкретные мероприятия по преодолению непростой ситуации", - отметил Евгений Шляхто. Также он предложил активнее использовать потенциал СамГМУ при разработке программ по борьбе с распространенными заболеваниями, отметив, что это один из сильнейших медицинских университетов в стране с уникальным профессорско-преподавательским составом и научно-исследовательскими разработками.

Глава региона отметил: необходимо учесть все предложения специалистов и на их основе перестроить планы по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими заболеваниями.

Отдельно в ходе совещания обсуждался вопрос обеспечения льготными лекарственными препаратами пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сердце. Глава региона сообщил: ему регулярно поступают жалобы от граждан на то, что они не получают положенные лекарственные средства.

Губернатор поручил зампреду правительства Александру Фетисову провести проверку качества обеспечения граждан необходимыми лекарствами. "Создайте комиссию, в которую войдут представители контрольного департамента администрации губернатора, и разберитесь в этой проблеме", - поручил глава региона.