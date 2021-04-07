Губернатор провел расширенное заседание оргкомитета "Победа"

В среду, 7 апреля, губернатор Дмитрий Азаров провел расширенное заседание организационного комитета "Победа". В нем приняли участие руководители общественных и ветеранских объединений, члены регионального кабмина, волонтеры, представители средств массовой информации.

Открывая заседание, губернатор подчеркнул, что это первая встреча оргкомитета, которая проходит без его почетного председателя, последнего Героя Советского Союза Владимира Чудайкина. Владимир Иванович ушел из жизни 20 октября 2020 года, члены оргкомитета почтили его память минутой молчания.

Основная задача встречи — подвести итог сделанному в рамках празднования 75-летия Великой Победы в 2020 году и определить планы работы в сфере сохранения исторической памяти на год 2021-й.

Подробно о том, как в этом году в регионе будут отмечать День Победы, доложила министр культуры Татьяна Мрдуляш. Она отметила, что в Самарской области пройдет более 300 мероприятий, среди которых — выставки, литературные часы, патриотические акции, кинолектории, театрализованные представления и тематические вечера.

Центральным событием 9 мая станет Парад Победы на площади Куйбышева. По предварительным данным, численный состав пешей колонны парадных расчетов превысит 2 тыс. человек, а в состав механизированной колонны войдут 63 единицы техники. Количество зрителей Парада будет зависеть от эпидемиологической обстановки, но в любом случае будут соблюдены все санитарные нормы и рекомендации Роспотребнадзора. Кроме того, вечером состоится концерт с участием местных и федеральных артистов, праздничный салют.

В Тольятти центральным событием станет открытие интерактивного музея под открытым небом "Дорога истории — наша Победа" в парковом комплексе истории техники имени Сахарова, запланированное, по словам исполняющего обязанности главы города Игоря Ладыки, на 7 мая. Дмитрий Азаров поручил начать работу музея раньше, чтобы люди уже на майских праздниках имели возможность его посетить.

"У людей будут выходные дни, на такую выставку приедут, на мой взгляд, и жители других городов и районов, поэтому открыть ее необходимо раньше, — поручил Дмитрий Азаров. — Явно это заинтересует людей и создаст нужный настрой к торжественным мероприятиям 9 мая. Может быть, тогда не повторятся те позорные поступки подростков Тольятти, которые тушили Вечный огонь".

Тольятти — единственный город региона, где неоднократно совершался подобный акт вандализма, причем были случаи, когда это делали ученики одной и той же школы. Дмитрий Азаров подверг критике руководство города за халатное отношение к данной ситуации и слабую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

"Что вы предприняли, чтобы защитить память, Вечный огонь? Что сделали вы, муниципальные власти, как исправляете ситуацию? — задал вопрос губернатор. — Уверен: это было бы невозможным, если бы на должном уровне велась работа по военно-патриотическому воспитанию".

Игорь Ладыка отметил, что усилено патрулирование, в школах проведены воспитательные беседы. Дмитрий Азаров отметил, что этого недостаточно и поручил создать специальную комиссию с директорами школ, представителями ветеранских организаций, волонтеров, юнармейцев и выработать план работы с новыми подходами. Контроль поручено установить министерству образования и науки Самарской области.

На заседании Совета также прозвучали предложения от общественных движений. Так, "Волонтеры Победы" предложили создать мурал в честь Героя Советского Союза Владимира Чудайкина. Глава региона поблагодарил активистов и поддержал озвученную инициативу. Идею увековечить память Владимиру Чудайкина поддержал и Почетный гражданин, герой социалистического труда Максим Оводенко. Он предложил создать рабочую группу по разработке мурала, в которую войдут родственники, ветераны, общественные деятели историки и художники.

В ходе оргкомитета обсуждался вопрос по установке в столице региона стелы "Город трудовой доблести". По итогам общественных обсуждений памятный знак решено установить на Аллее Трудовой Славы в областном центре. Как рассказала глава города Елена Лапушкина, 1 мая, в День весны и труда будет произведена закладка камня в основание стелы.

Дмитрий Азаров поставил задачу форсировать работу по установке важного для каждого жителя региона знака отличия, чтобы жители и гости Самары смогли увидеть стелу уже в День города.