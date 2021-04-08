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ЖКХ и благоустройство Общество

Самарская область досрочно завершит программу переселения из аварийного жилья

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Фонд Цицина" поддержал обращение депутата Госдумы Александра Хинштейна и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова о выделении досрочной сверхлимитной финансовой поддержки для завершения программы переселения граждан из аварийного жилья. Речь идет о сумме в 5,57 млрд рублей.

Выделить эти деньги предполагалось частями, до 2023 года. Однако в середине марта Александр Хинштейн встретился с главой Фонда содействия реформирования ЖКХ Константином Цициным и попросил о досрочном выделении региону средств по программе переселения жителей из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Тогда же депутат привел в пример ситуацию с рухнувшим домом на ул. Галактионовской в Самаре.

Фонд совместно с региональными властями изучил вопрос о возможности досрочного завершения региональной адресной программы и направил положительный ответ. В ближайшее время Самарская область заключит соглашение с Фондом, согласно которому на указанные цели будет предоставлена сверхлимитная финансовая поддержка в размере 5,57 млрд рублей.

"Соглашение позволит Самарской области подать заявку на предоставление сверхлимитной финансовой поддержки, и завершить программу переселения досрочно, до 31 декабря 2023 г.", — отмечается в письме-ответе Фонда Александру Хинштейну.

Ранее депутат Госдумы сообщал, что этой суммы хватит на то, чтобы расселить 24,2 тыс. жителей Самары и области (392 тыс. кв метров).

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