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В Самаре обрушилась стена дома на ул. Галактионовской

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром в четверг, 18 марта, в Самаре произошло обрушении стены двухэтажного многоквартирного жилого дома на ул. Галактионовская, 84.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение об этом поступило в 6:03. Прибыв на место происшествия, сотрудники чрезвычайного ведомства установили, что там произошло обрушение несущей стены дома 1909 года постройки на площади 50 кв. м. 
В пятиквартирном доме зарегистрировано 22 человека. В региональном управлении МЧС, отмечают, что погибших и пострадавших нет. Для обогрева людей выделен автобус, администрацией района решается вопрос по их дальнейшему размещению.

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