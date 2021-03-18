В Самаре обрушилась стена дома на ул. Галактионовской

Утром в четверг, 18 марта, в Самаре произошло обрушении стены двухэтажного многоквартирного жилого дома на ул. Галактионовская, 84.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение об этом поступило в 6:03. Прибыв на место происшествия, сотрудники чрезвычайного ведомства установили, что там произошло обрушение несущей стены дома 1909 года постройки на площади 50 кв. м.

В пятиквартирном доме зарегистрировано 22 человека. В региональном управлении МЧС, отмечают, что погибших и пострадавших нет. Для обогрева людей выделен автобус, администрацией района решается вопрос по их дальнейшему размещению.