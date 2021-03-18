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Общество

Самарской области могут выделить дополнительно 5,6 млрд рублей на расселение аварийного фонда

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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17 марта депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн провел встречу с главой Фонда содействия реформирования ЖКХ Константином Цициным и просил о выделении Самарской области средств по программе переселения из аварийного фонда. Речь идет о сумме в 5,57 млрд рублей.

Об этом парламентарий сообщил в связи с ситуацией с обрушением стены жилого дома на ул. Галактионовской в Самаре. Напомним, часть дома обрушилась утром 18 марта. 

Выделение средств было запланировано до 2023 года, однако Александр Хинштейн попросил выделить их досрочно.

"Ситуация с аварийным фондом в Самаре очень тяжелая. Требуется расселить не менее 100 тыс. кв м. Людям тяжело ждать столько времени, тем более, регион выполняет все показатели. В этом году просим сверхлимита — 5,57 млрд рублей", — сообщил депутат в своем Telegram-канале. Он также отметил, что этой суммы хватит на переселение 24,2 тыс. человек в Самаре и области (392 тыс. кв метров).

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