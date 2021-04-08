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Первая тренировка механизированной колонны к параду Победы прошла в Самаре

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 8 апреля, в Самаре состоялась первая тренировка механизированной колонны в рамках подготовки к параду Победы. В составе парадного расчета впервые были представлены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Комплексы поступили на вооружение в декабре 2020 года, а 31 января 2021 года они заступили на боевое дежурство в Самарской области. Это позволило в полтора раза увеличить возможности расчетов противовоздушной обороны Центрального военного округа при обороне воздушного пространства над регионами Поволжья.

Тренировка проводилась на аэродроме Кряж. Возглавлял парадный строй военной техники бронеавтомобиль "Тигр". Также в составе колонны прошли пикапы УАЗ "Патриот", бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы "Ураган" и "Град", оперативно тактические ракетные комплексы ОТРК "Искандер-М". В первой тренировке не была задействована гусеничная техника. Это боевые машины пехоты БМП-2М, танки Т-72Б3 и самоходные гаубицы Мста-С.

Всего в тренировке были задействованы более 50 единиц боевой техники.

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