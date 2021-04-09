Житель Самарской области решил пройти через затопленную плотину и погиб

В пятницу, 9 апреля, водолазы проводили поисковые работы на реке Вязовка в с. Большая Дергуновка Большеглушицкого района, сообщает ПСС Самарской области.

Вечером 8 апреля 42-летний мужчина шел через затопленную плотину, но до дому так и не добрался. К спасателям обратились родственники пропавшего.

В 6:10 водолазный отряд отправился к месту происшествия. Утонувшего обнаружили под дамбой. Сильное течение сбило его с ног и затянуло в промоину около водостока. Выбраться из потока мужчина не смог, до дома он не дошел около 100 метров.