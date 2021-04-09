Губернатор поддержал идею создания в регионе образовательной платформы для волонтеров

В четверг, 8 апреля, футболисты "Крыльев Советов" одержали уверенную победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в матче четвертьфинала Кубка России. Матч прошел на стадионе "Солидарность Арена". Вместе с земляками за родной клуб болел губернатор Дмитрий Азаров.

Игра была посвящена волонтерам-участникам общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Перед началом матча глава региона от имени жителей региона и от себя лично поблагодарил организаторов кубкового матча, Российский Футбольный союз за поддержку этой идеи.

"Спасибо командам, что поддержали нашу идею посвятить сегодняшний матч тем, благодаря кому сотни, тысячи людей в непростой период самоизоляции получали необходимую помощь и внимание. Заботой и вниманием их окружили волонтеры, - отметил Дмитрий Азаров. - Сегодня 2300 волонтеров, участников общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе", - с нами. Огромное вам спасибо!"

В перерыве между первым и вторым таймами матча губернатор Самарской области пообщался с волонтерами, которые пришли поддержать нашу команду. Волонтеры не только рассказали о своей работе, но и выступили с предложениями.

Студентка ТГУ Ирина Долгополова, которая уже шесть лет участвует в волонтерских проектах, предложила организовать в губернии образовательную платформу для тех, кто хочет стать или уже является волонтером. "На ней волонтеров будут учить тому, чего они не узнают в школе, - пояснила девушка. - Это управление своим временем и взаимоотношениями, проектами, построение отношений в коллективе". Дмитрий Азаров идею оценил и заверил, что проект обязательно будет поддержан.

К реализации идеи готово подключиться и Агентство стратегических инициатив, рассказала региональный общественный представитель АСИ по направлению "Социальные проекты" Светлана Макушева. Губернатор поручил руководителю департамента по делам молодежи Сергею Бурцеву обсудить с ребятами, на какой платформе удобнее всего развить такой обучающий проект, и определиться, что необходимо для воплощения идеи в жизнь.

Дмитрий Азаров поблагодарил добровольцев Самарской области за то большое дело, которое они делают, и выразил готовность и впредь оказывать помощь и поддержку волонтерскому движению. В свою очередь, добровольцы поблагодарили губернатора за приглашение волонтеров на матчи и другие интересные события.