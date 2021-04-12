В Тольятти на льдине обнаружено тело женщины

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В воскресенье, 11 апреля, в Тольятти на территории затопленного карьера в районе ул. Баныкина на дрейфующей льдине обнаружено тело женщины, сообщает "Центр гражданской защиты Тольятти".