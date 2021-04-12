Экс-министр промышленности Самарской области переехал в Санкт-Петербург

Бывший министр промышленности Самарской области Михаил Жданов, ушедший в отставку в апреле 2020 г., переехал в Санкт-Петербург, где занял пост директора по финансам ГУП "АТС Смольного", сообщает "Самарское обозрение".
Напомним, что в декабре 2019 г. комитет по информатизации и связи администрации Санкт-Петербурга возглавил Станислав Казарин, до этого долгое время руководивший департаментом информатизации и связи Самарской области.Впоследствии он получил статус вице-губернатора Санкт-Петербурга. Подведомственными учреждениями комитет по информатизации и связи являются Управление информационных технологий и связи, АТС Смольного, ГУП "Санкт Петербургский информационно-аналитический центр" (СПб ИАЦ), Городской мониторинговый центр и МФЦ.
По данным "Самарского обозрения" в Санкт-Петербург также перебрался бывший глава технопарка "Жигулевская долина" Денис Жидков. Сначала он трудился заместителем директора по финансам ГУП СПб ИАЦ, а с 26 марта 2021 г. стал временно исполняющим обязанности директора.
Новую работу в Санкт-Петербурге, по информации источника "Самарского обозрения", нашел и Артем Мелешкин, возглавлявший ГБУ Самарской области "Цифровой регион". По словам источника, Мелешкин уехал в Питер не один, а взяв с собой команду опытных специалистов, способных и готовых развивать новые цифровые сервисы и услуги, правда, теперь уже для Северной столицы.
Еще одним приобретением Станислава Казарина можно назвать и переезд в Санкт-Петербург Сергея Полякова — самарского ИТ-предпринимателя с большим стажем. Долгое время он занимался развитием системного интегратора "Вебзавод" — сначала в качестве директора, потом в качестве директора по развитию. По словам Полякова, он занимается созданием экосистемы городских сервисов в Санкт-Петербурге.
Последние комментарии
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули