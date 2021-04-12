Экс-министр промышленности Самарской области переехал в Санкт-Петербург

Бывший министр промышленности Самарской области Михаил Жданов, ушедший в отставку в апреле 2020 г., переехал в Санкт-Петербург, где занял пост директора по финансам ГУП "АТС Смольного", сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, что в декабре 2019 г. комитет по информатизации и связи администрации Санкт-Петербурга возглавил Станислав Казарин, до этого долгое время руководивший департаментом информатизации и связи Самарской области.Впоследствии он получил статус вице-губернатора Санкт-Петербурга. Подведомственными учреждениями комитет по информатизации и связи являются Управление информационных технологий и связи, АТС Смольного, ГУП "Санкт Петербургский информационно-аналитический центр" (СПб ИАЦ), Городской мониторинговый центр и МФЦ.

По данным "Самарского обозрения" в Санкт-Петербург также перебрался бывший глава технопарка "Жигулевская долина" Денис Жидков. Сначала он трудился заместителем директора по финансам ГУП СПб ИАЦ, а с 26 марта 2021 г. стал временно исполняющим обязанности директора.

Новую работу в Санкт-Петербурге, по информации источника "Самарского обозрения", нашел и Артем Мелешкин, возглавлявший ГБУ Самарской области "Цифровой регион". По словам источника, Мелешкин уехал в Питер не один, а взяв с собой команду опытных специалистов, способных и готовых развивать новые цифровые сервисы и услуги, правда, теперь уже для Северной столицы.

Еще одним приобретением Станислава Казарина можно назвать и переезд в Санкт-Петербург Сергея Полякова — самарского ИТ-предпринимателя с большим стажем. Долгое время он занимался развитием системного интегратора "Вебзавод" — сначала в качестве директора, потом в качестве директора по развитию. По словам Полякова, он занимается созданием экосистемы городских сервисов в Санкт-Петербурге.