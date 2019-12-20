Экс-глава областного департамента информтехнологий перешел в администрацию Санкт-Петербурга

Станислав Казарин, 12 декабря покинувший пост главы департамента информационных технологий и связи Самарской области, возглавил аналогичную структуру в администрации Санкт-Петербурга. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

На посту председателя комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга он сменил Дениса Чамару, перешедшего на работу в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Напомним, Казарин, возглавлявший департамент информтехнологий с 2011 г. (с 2017 г. с приставкой "врио"), написал заявление об увольнении по собственному желанию.