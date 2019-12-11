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Облправительство Власть и политика

Глава департамента информтехнологий уходит в отставку

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин покидает свой пост. По данным источников Волга Ньюс, 9 декабря он написал заявление об увольнении по собственному желанию, а уже на следующий день губернатор Дмитрий Азаров подписал постановление об освобождении его от должности с 12 декабря.

Фото: Андрей Савельев

Исполнять обязанности главы департамента будет Сергей Живов, руководящий в нем управлением связи и коммуникаций в статусе заместителя Казарина.

Напомним, Станислав Казарин возглавляет департамент с 2011 года. При этом он наделен статусом заместителя председателя областного правительства. С 2017 г., после смены руководителя региона, он работал с приставкой "врио".

18 января 2019 г. во время пресс-конференции губернатор Дмитрий Азаров заявил о вероятной отставке Казарина, "если он в ближайшие недели не активизируется".

Уточнить причины увольнения на момент публикации не удалось.

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