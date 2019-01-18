16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Станислав Казарин может покинуть областное правительство Областной госфинконтроль возглавил Рустам Ульбеков Самарской области необходимо более 20 млрд руб. на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" Правительство области выделит около 23 млн руб. на помощь малоимущим при переходе на цифровое вещание Иван Пивкин: По маршруту Самара - Курумоч -Тольятти планируется пустить скоростную электричку

Облправительство Власть и политика

Станислав Казарин может покинуть областное правительство

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 209
Версия для печати

Врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин в ближайшее время покинуть свой пост. В пятницу, 18 января, во время пресс-конференции губернатор Дмитрий Азаров заявил, что не удовлетворен его работой.

Глава региона заявил о вероятной отставке Казарина, "если он в ближайшие недели не активизируется".

Напомним, Станислав Казарин возглавляет департамент с 2011 года. До этого он три года занимал должность руководителя управления формирования электронного правительства области.

Гид потребителя

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3