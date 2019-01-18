Станислав Казарин может покинуть областное правительство

Врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин в ближайшее время покинуть свой пост. В пятницу, 18 января, во время пресс-конференции губернатор Дмитрий Азаров заявил, что не удовлетворен его работой.

Глава региона заявил о вероятной отставке Казарина, "если он в ближайшие недели не активизируется". Напомним, Станислав Казарин возглавляет департамент с 2011 года. До этого он три года занимал должность руководителя управления формирования электронного правительства области.