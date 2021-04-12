Глава региона заложил первый камень в фундамент Самарского планетария

В День космонавтики, 12 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в церемонии закладки капсулы "Обращение к потомкам" и дал старт строительству планетария в Самаре.

В мероприятии, которое прошло у памятника легендарному конструктору Дмитрию Козлову, приняли участие руководители Самарской области и города Самары, депутаты Государственной Думы РФ, представители предприятий авиационно-промышленного комплекса, студенческая молодежь и школьники.

Поздравляя жителей региона с праздником, 60-летием со дня первого полета человека в космос, Дмитрий Азаров отметил: "Благодарю всех тружеников аэрокосмический промышленности, наших ученых, студентов, школьников, которые проявляют интерес к знаниям, к космическим высотам. А это и есть залог достижения будущих побед. Низкий поклон нашим ветеранам, первооткрывателям космоса, которые и создали основу нашего региона как региона космического. Спасибо за просветительскую работу нынешним покорителям космоса — конструкторам и ученым. Своим примером, своей неустанной деятельностью вы способствуете тому, чтобы новые и новые поколения мальчишек и девчонок открывали для себя космос, а в дальнейшем стали оплотом космической отрасли, опорного края державы, которым является Самарская область".

День космонавтики — особый праздник для Самарской области. Наш регион по праву считается центром космического ракетостроения со своей богатой историей, славными трудовыми традициями и значимыми достижениями сегодняшнего дня. Богатейший и уникальный опыт российской космонавтики сохраняется в десятке ведомственных технических музеев области. Ведущее место среди них занимает муниципальный музей "Самара Космическая". За 10 лет его посетило почти полтора миллиона человек.

Именно в Самаре получила "путевку в космос" легендарная "семерка" — ракета-носитель семейства Р7, которая вполне заслуженно считается самой надёжной ракетой в истории космонавтики. Руками самарских ученых, конструкторов, инженеров и рабочих были изготовлены первая и вторая ступени ракеты, которая вывела на орбиту Земли космический корабль, пилотируемый Юрием Гагариным.

12 апреля 2021 года станеет важным и памятным днем для Самарской области ещё и потому, что именно сегодня в Самаре состоялась закладка первого камня в основание планетария и капсулы времени "Обращение к потомкам". Вскрыть ее жители Самары смогут только 12 апреля 2061 года в день 100-летия полета в космос Ю. А. Гагарина.

"В этот день рядом с музеем "Самара-космическая" заложена капсула, которая будет символизировать наше обещание всем жителям Самарской области. Здесь, у памятника Дмитрию Ильичу Козлову, мы даем слово, что в Самарской области появится планетарий, который для нашей космической столицы крайне нужен и важен", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор поблагодарил депутата Госдумы Александра Хинштейна, который активно продвигает идею строительства планетария на федеральном уровне. Проект будущего самарского планетария подготовлен за счет средств областного бюджета и уже прошел экспертизу. Строительство начнётся в этом году, а после принятия Правительством страны решения о финансировании строительства объекта он будет включен в федеральную адресную инвестиционную программу.

"Если необходимо, будем выделять средства из регионального бюджета, привлекать средства спонсоров, но очень важна федеральная поддержка и федеральное финансирование этого проекта", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

"В текущем году в федеральном бюджете, я уверен, будут заложены средства, необходимые для начала строительства. Уверен, наш самарский планетарий станет местом притяжения, местом, где всегда интересно", — сообщил Александр Хинштейн.

Приветственное письмо всем жителям региона направила депутат Государственной Думы, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, первая женщина-космонавт Валентина Тершкова. Она отметила, что вспоминает о том, с какими чувствами возвращалась в Куйбышев после полета, о том, что связывает ее с нашим регионом, и поблагодарила самарцев за сохранение памяти покорителей космоса.

"Уверена, что создание планетария станет мощнейшим катализатором в развитии научного и образовательного потенциала Самарской области, а значит отечественной космонавтики", — подчеркнула Валентина Терешкова.

Видеоприветствие для жителей Самарской области записал Олег Кононенко, начавший свой путь в космос на ЦСКБ "Прогресс". Космонавт, который совершил 4 космических полета, два выхода в открытый космос и сейчас готовится к пятой космической экспедиции, поздравил самарцев юбилейной датой и стартом строительства планетария. По словам космонавта, идея создания планетария является логическим продолжением развития космического культурного кода Самарского региона.

"Уверен, что новый самарский планетарий станет современным центром популяризации естественно-научных знаний и новейших открытий для будущих поколений, будет представлять достижения отечественной космонавтики, астрономии и ракетостроения. Поздравляю вас, дорогие земляки, с днем космонавтики! Пусть звезды, которые зажгутся в самарском планетарии, освещают путь к покорению новых вершин", — отметил Олег Кононенко.

С благодарностью от лица ракетостроителей и строителей космических аппаратов выступил начальник ЦСКБ АО "РКЦ "Прогресс" Равиль Ахмедов: "Планетарий — это то место, которое позовет в космос. Мы уверены, что те люди, которые пройдут через планетарий, придут работать на РКЦ "Прогресс". У нас очень много работы, много ракет, много космических аппаратов. Еще раз хочу поблагодарить всех руководителей области, города, района, которые верят в нас. И эта вера оправдана. Мы выполним все наши задания".

Необходимость и символичность строительства планетария в Самаре отметила Глава города Елена Лапушкина: "Важно, что именно в этот юбилейный день мы закладываем первый камень в строительство самарского планетария. Это действительно справедливо, и я убеждена, что мы его все вместе построим. Спасибо огромное Дмитрию Азарову и Александру Хинштейну. Город не останется в стороне и совершенно точно будет принимать самое активное участие в строительстве этого важного научно-познавательного центра".

Планетарий станет универсальной площадкой для проведения самого широкого спектра мероприятий космической тематики. Здесь будет сформировано новое городское пространство — "Площадь трех музеев", которое объединит филиал Третьяковской галереи, музей "Самара космическая" и новый планетарий, который закрепит за Самарой статус космической столицы России.

"Давайте мы сегодня дадим друг другу слово, что планетарию быть. И еще раз вспомним героев-покорителей космоса, отдадим дань уважения тем людям, которые работают, иногда абсолютно в секретном режиме, над все новыми и новыми космическими достижениями нашей страны", — резюмировал Дмитрий Азаров.