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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Жителям Самарской области доступно больше привилегий

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 в Самарской области обновляет программу лояльности "Больше". Теперь она включает спецпредложения не только от федеральных, но и от региональных партнеров, в том числе популярных кафе и ресторанов. Получить промокоды программы можно в приложении "Мой Tele2".

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 дополнила программу лояльности "Больше" новыми акциями для самарцев. Любители пиццы и бургеров по достоинству оценят сразу несколько вкусных предложений. В "ПиццаФабрика" можно получить три пиццы с бесплатной доставкой всего за 999 рублей. Достаточно добавить в корзину на сайте средние пиццы: "Все и сразу", "Ветчина и грибы" и "Жар-птица", а также ввести промокод при оформлении заказа. У бургерной "МЯСОROOB" для абонентов оператора сразу три предложения, актуальных до конца мая. Для любителей мяса — скидка на весь чек 20% при заказе двух стейков. При покупке классического бургера — порция картофеля фри в подарок, а при заказе на сумму более 1000 рублей клиентов ждет комплимент от шефа — сочные крылышки в тайском соусе. Спецпредложения действуют при оформлении заказа на сайте или в приложении "МЯСОROOB", достаточно ввести промокод программы лояльности в специальное поле, при заказе по телефону — сообщить его оператору.

Также в программе лояльности есть предложения со скидками и подарками в онлайн-кинотеатры и на курсы иностранных языков. В разделе электронных книг — 45 дней бесплатной подписки на Storytel с последними книжными новинками. Академия современных профессий IMBA дарит 15 000 рублей на покупку обучающих курсов.

Воспользоваться привилегиями от Tele2 могут все клиенты оператора. Достаточно зайти на страницу программы лояльности "Больше" в приложении "Мой Tele2" или на сайте, подобрать интересное предложение и нажать кнопку "активировать". После этого абоненту придет SMS-сообщение с промокодом, который нужно указать при оформлении заказа или назвать его при покупке товара.

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