16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Экомобиль" от единороссов приглашает самарцев присоединиться к раздельному сбору отходов В самарской "Единой России" назначен новый глава регисполкома Врач-инфекционист из Тольятти стал кандидатом предварительного голосования "Единой России" Самарский исполком "Единой России" возглавил Сергей Арсеничев "Единая Россия" начала подготовку к осенним выборам в Госдуму и Самарскую губернскую думу

Партии Власть и политика

"Экомобиль" от единороссов приглашает самарцев присоединиться к раздельному сбору отходов

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Почти месяц "экомобиль" самарских единороссов колесит по дорогам областной столицы: 4 дня в неделю забирает у жителей в переработку твердые бытовые отходы, делая за один день 4-5 остановок. Как различить мусор и вторсырье, как правильно сортировать мусор, где можно сдать батарейки? — рассказали активисты партийного проекта "Чистая страна" на презентации "Экомобиля" в Самаре.

Фото: samara.er.ru

Акция "Экомобиль" по сбору, утилизации и последующей переработке "опасного" мусора — часть проекта "Единой России" "Чистая страна". Более пяти лет она проходит в Тольятти и набрала большую популярность, рассказывает региональный координатор партийного проекта Денис Волков.

"Мы активно занимается экологическим просвещением населения, у нас много проектов со школьниками и дошкольниками Самарской области. Приятно, что в эту просветительскую работу включаются и другие организации. Жители Самары, которым небезразлична тема экологии, теперь тоже могут принять участие в раздельном сборе отходов и стать осознанными потребителями", — подчеркнул депутат-единоросс, заместитель председателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды в Самарской губернской думе Денис Волков.

За годы реализации акции в Тольятти не на свалку, а в переработку и правильную утилизацию отправились несколько тонн опасных отходов: ртутных ламп, градусников, килограммы батареек и малогабаритных аккумуляторов, ПЭТ-бутылок и стекла.

За раздельный сбор мусор сегодня выступили председатель гордумы Самары Алексей Дегтев и председатель Поволжского отделения ПАО "Сбербанк" Александр Анащенко.

Как отметил Алексей Дегтев, осознанно или нет, но люди являются причиной загрязнения планеты, а экология — основа национальной безопасности. Необходимо научиться правильно сортировать и утилизировать отходы.

Во многих школах Самары проводятся эко-уроки, в учебных заведениях города специальные контейнеры для ПЭТ-тары, емкости для пластиковых крышечек. Проект "Экомобиль" уникален тем, что здесь нет возрастных ограничений. Такими совместными усилиями мы спасем нашу природу и приумножим", -уверен председатель городской думы.

В Самаре проект "Экомобиль" реализуется при поддержке социально-ответственного бизнеса. Сотрудники многих самарских предприятий уже знают маршрут следования экологического ассенизатора и готовят отсортированные отходы к его следующему приезду.

Специальные контейнеры для раздельного сбора мусора, пластика и использованных батареек уже установлены на входе в здание Думы городского округа и очень востребованы среди сотрудников, депутатов и постоянных посетителей.

Координатор федерального проекта "Чистая страна" по Самарской области Денис Волков, пригласил всех самарцев присоединиться к движению за раздельный сбор отходов и сократить потребление одноразовых изделий и приносить их на переработку в передвижной пункт приема.

"Экомобиль" в Самаре продолжит собирать мусор у жителей 4 дня в неделю. Все собранное сырье отправится на переработку и безопасную утилизацию.  Будет продолжен и сбор твердых бытовых отходов, стекла, алюминия, пластика, макулатуры.

Узнать график перемещений "Экомобиля" можно здесь.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

Алексей Семененко 24 марта 2017 04:34 В регионе проконтролируют установку онлайн-касс

"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.

Михаил Вдовин 03 июля 2015 18:45 "Единая Россия" сформировала обновленную команду для участия в выборах в районные советы Самары

Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?

михаил вдовин 30 января 2015 17:47 "Единая Россия" утвердила план мероприятий по реализации посланий президента и губернатора

Надо не на тезисы опираться. а работать.

Олег З.............. 22 января 2015 13:45 Хинштейн назначен куратором от "Единой России" по Красноярскому краю, Архангельской и Томской областям

наконец-то отбыл от Самарской губерниии

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2