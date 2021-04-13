"Экомобиль" от единороссов приглашает самарцев присоединиться к раздельному сбору отходов

Почти месяц "экомобиль" самарских единороссов колесит по дорогам областной столицы: 4 дня в неделю забирает у жителей в переработку твердые бытовые отходы, делая за один день 4-5 остановок. Как различить мусор и вторсырье, как правильно сортировать мусор, где можно сдать батарейки? — рассказали активисты партийного проекта "Чистая страна" на презентации "Экомобиля" в Самаре.

Акция "Экомобиль" по сбору, утилизации и последующей переработке "опасного" мусора — часть проекта "Единой России" "Чистая страна". Более пяти лет она проходит в Тольятти и набрала большую популярность, рассказывает региональный координатор партийного проекта Денис Волков.

"Мы активно занимается экологическим просвещением населения, у нас много проектов со школьниками и дошкольниками Самарской области. Приятно, что в эту просветительскую работу включаются и другие организации. Жители Самары, которым небезразлична тема экологии, теперь тоже могут принять участие в раздельном сборе отходов и стать осознанными потребителями", — подчеркнул депутат-единоросс, заместитель председателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды в Самарской губернской думе Денис Волков.

За годы реализации акции в Тольятти не на свалку, а в переработку и правильную утилизацию отправились несколько тонн опасных отходов: ртутных ламп, градусников, килограммы батареек и малогабаритных аккумуляторов, ПЭТ-бутылок и стекла.

За раздельный сбор мусор сегодня выступили председатель гордумы Самары Алексей Дегтев и председатель Поволжского отделения ПАО "Сбербанк" Александр Анащенко.

Как отметил Алексей Дегтев, осознанно или нет, но люди являются причиной загрязнения планеты, а экология — основа национальной безопасности. Необходимо научиться правильно сортировать и утилизировать отходы.

Во многих школах Самары проводятся эко-уроки, в учебных заведениях города специальные контейнеры для ПЭТ-тары, емкости для пластиковых крышечек. Проект "Экомобиль" уникален тем, что здесь нет возрастных ограничений. Такими совместными усилиями мы спасем нашу природу и приумножим", -уверен председатель городской думы.

В Самаре проект "Экомобиль" реализуется при поддержке социально-ответственного бизнеса. Сотрудники многих самарских предприятий уже знают маршрут следования экологического ассенизатора и готовят отсортированные отходы к его следующему приезду.

Специальные контейнеры для раздельного сбора мусора, пластика и использованных батареек уже установлены на входе в здание Думы городского округа и очень востребованы среди сотрудников, депутатов и постоянных посетителей.

Координатор федерального проекта "Чистая страна" по Самарской области Денис Волков, пригласил всех самарцев присоединиться к движению за раздельный сбор отходов и сократить потребление одноразовых изделий и приносить их на переработку в передвижной пункт приема.

"Экомобиль" в Самаре продолжит собирать мусор у жителей 4 дня в неделю. Все собранное сырье отправится на переработку и безопасную утилизацию. Будет продолжен и сбор твердых бытовых отходов, стекла, алюминия, пластика, макулатуры.

Узнать график перемещений "Экомобиля" можно здесь.