Студенты СамГУПС пройдут производственную практику в профильных организациях

В 2020-2021 учебном году свыше 2,5 тысяч обучающихся СамГУПС пройдут практику в профильных транспортных организациях и в структурных подразделениях ОАО "РЖД". Планируется, что производственную практику в весеннем семестре обучающиеся будут проходить в очном формате.

В соответствии с положением "О практической подготовке", утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ в августе 2020 года, в 2020-2021 учебном году обучающиеся Самарского государственного университета путей сообщения проходят производственную практику в форме практической подготовки.

По словам начальника отдела организации учебного процесса СамГУПС Елены Аксютиной, производственная подготовка обучающихся необходима для применения полученных теоретических знаний на практике, что напрямую связано с будущей профессиональной деятельностью и направлено на закрепление и развитие компетенций по профилю соответствующей образовательной программы.

СамГУПС на постоянной основе сотрудничает с 9 железными дорогами: Куйбышевской, Приволжской, Южно-Уральской, Юго-Восточной, Горьковской, Северной, Свердловской, Московской, Северо-Кавказской. В течение учебного года сотрудники отдела организации учебного процесса СамГУПС ведут активную работу, связанную с заключением договоров о практической подготовке между университетом и профильными организациями и предприятиями железнодорожного транспорта. На сегодняшний день заключено более 100 договоров с функциональными филиалами ОАО "РЖД" и более 20 договоров с муниципальными предприятиями Приволжского и других федеральных округов.

"Сегодня в структурных подразделениях холдинга РЖД внедряются современные технологии и информационные системы, создаются инновационные продукты на основе цифровых технологий. Наши ребята должны быть в курсе трансформации производственных процессов, собственными руками почувствовать изменения в отрасли", — сказала Елена Аксютина.

Важно, что производственная практика будет проводиться именно в профильных организациях, чтобы обучающиеся участвовали в выполнении определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Полученные практические навыки станут основой для дальнейшего профессионального роста выпускников. Кроме того, многие обучающиеся начинают свою трудовую деятельность на предприятиях, где ранее проходили производственную практику.

"Все технические и инженерные специальности, по которым ведется обучение в нашем университете, перспективные, а практические навыки помогут выпускникам стать более востребованными специалистами", — пояснила Елена Аксютина.