Студенты СамГУПС пройдут производственную практику в профильных организациях

В 2020-2021 учебном году свыше 2,5 тысяч обучающихся СамГУПС пройдут практику в профильных транспортных организациях и в структурных подразделениях ОАО "РЖД". Планируется, что производственную практику в весеннем семестре обучающиеся будут проходить в очном формате.
В соответствии с положением "О практической подготовке", утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ в августе 2020 года, в 2020-2021 учебном году обучающиеся Самарского государственного университета путей сообщения проходят производственную практику в форме практической подготовки.
По словам начальника отдела организации учебного процесса СамГУПС Елены Аксютиной, производственная подготовка обучающихся необходима для применения полученных теоретических знаний на практике, что напрямую связано с будущей профессиональной деятельностью и направлено на закрепление и развитие компетенций по профилю соответствующей образовательной программы.
СамГУПС на постоянной основе сотрудничает с 9 железными дорогами: Куйбышевской, Приволжской, Южно-Уральской, Юго-Восточной, Горьковской, Северной, Свердловской, Московской, Северо-Кавказской. В течение учебного года сотрудники отдела организации учебного процесса СамГУПС ведут активную работу, связанную с заключением договоров о практической подготовке между университетом и профильными организациями и предприятиями железнодорожного транспорта. На сегодняшний день заключено более 100 договоров с функциональными филиалами ОАО "РЖД" и более 20 договоров с муниципальными предприятиями Приволжского и других федеральных округов.
"Сегодня в структурных подразделениях холдинга РЖД внедряются современные технологии и информационные системы, создаются инновационные продукты на основе цифровых технологий. Наши ребята должны быть в курсе трансформации производственных процессов, собственными руками почувствовать изменения в отрасли", — сказала Елена Аксютина.
Важно, что производственная практика будет проводиться именно в профильных организациях, чтобы обучающиеся участвовали в выполнении определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Полученные практические навыки станут основой для дальнейшего профессионального роста выпускников. Кроме того, многие обучающиеся начинают свою трудовую деятельность на предприятиях, где ранее проходили производственную практику.
"Все технические и инженерные специальности, по которым ведется обучение в нашем университете, перспективные, а практические навыки помогут выпускникам стать более востребованными специалистами", — пояснила Елена Аксютина.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.