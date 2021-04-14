Самарская область подала 862 инновационные идеи на форум социальных инициатив

В среду, 14 апреля, губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров принял участие в семинаре-совещании по подготовке к совместному заседанию Президиума Госсовета РФ и Агентства стратегических инициатив, которое состоится 15 апреля. На заседании представят разработанную агентством по поручению президента страны Владимира Путина "Национальную социальную инициативу" (НСИ), объединившую успешные практики регионов по социальной политике.

"Национальная социальная инициатива" — проект АСИ, нацеленный на вовлечение граждан в преобразования социальной сферы. Его основная задача — перестроить все социальные услуги, предоставляемые населению, таким образом, чтобы в их основе был принцип клиентоцентричности. Подробно принципы работы НСИ Дмитрий Азаров и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева обсудили на двусторонней встрече в начале апреля. Тогда гендиректор рассказала, что АСИ изучило набор конкретных жизненных ситуаций, в которых может оказаться человек, выявило проблемы, которые могут возникать, к примеру, при записи на прием к врачу или устройстве ребенка в детский сад, разработало пути их решения на основе предложений граждан и лучших региональных практик, в том числе — опыта Самарской области.

На сегодняшнем семинаре-совещании перед главами регионов, руководителями федеральных органов власти и ведущими экспертами поставили задачу проанализировать ситуацию в сфере предоставления социальных услуг, обсудить, как механизмы НСИ помогут решить те или иные проблемы, и подробно изучить передовые региональные практики, отмеченные АСИ при разработке "Национальной социальной инициативы".

Самарская область также работает над объединением эффективного опыта госуправления, в том числе, в социальной сфере. Этому будет посвящен всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0", который пройдет в Самаре 28 апреля с использованием онлайн-платформы и объединит спикеров и участников со всей страны. Один из треков форума будет посвящен клиентоцентричности представления государственных и муниципальных услуг.

На форум социальных инициатив АСИ "Сильные идеи для нового времени" регион подал 862 инновационные идеи, направленные на развитие здравоохранения, образования, социального обслуживания населения. По этому показателю регион занял второе место в стране, уступив только Москве.

К примеру, для повышения качества предоставляемых социальных услуг в Самарской области активно внедряют принципы цифровизации. Цифровая трансформация сферы соцуслуг ведется по двум основным направлениям: внедрение принципов бережливого производства и комплексная модернизация государственных информационных систем Самарской области. Благодаря цифровой трансформации сферы, проведенной по поручению Дмитрия Азарова, с 2020 г. в электронном виде назначают выплаты на ребенка от трех до семи лет.

Кроме того, для повышения доступности медпомощи для жителей малых населенных пунктов, отдаленных территорий созданы мобильные медицинские бригады, которые оказывают первичную медпомощь, проводят диспансеризацию, профосмотры и вакцинацию населения, в том числе — от COVID-19. В 2020 г. мобильные медицинские бригады оказали помощь почти 174 тыс. человек.

Чтобы увеличить число тех, кто может получить квалифицированную медпомощь, не выезжая в центральные районные или городские больницы, в 2021 г. за счет областного бюджета дополнительно приобретено 19 мобильных передвижных ФАПов. Мобильные фельдшерско-акушерские пункты уже оказывают помощь жителям отдаленных уголков губернии.