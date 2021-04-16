Студенты предложили идеи для развития научного общества

В Самарском государственном университете путей сообщения состоялась стратегическая сессия Студенческого научного общества (СНО). Целью мероприятия стало выдвижение идей по развитию СНО и сплочение студентов.
В роли модераторов стратегической сессии выступили руководитель отдела организации научных мероприятий СНО Ольга Петлина, заместитель председателя общества Вадим Надежкин и представитель информационного отдела Илья Костин.
Студенты разделились на три команды. Каждой из них модераторы дали по проблеме, для которой необходимо было продумать стратегический план по ее решению. Участникам сессии необходимо было разработать стратегию решения проблем взаимодействия между филиалами, факультетами и железной дорогой: как организовать работу СНО, чтобы увеличить количество интересных мероприятий; как усилить проектную и олимпиадную деятельность (участие в проектах, олимпиадах школьников и студентов).
"Мероприятие прошло отлично. Было представлено большое количество предложений по развитию СНО, в ближайшее время будут созданы рабочие группы по направлениям: взаимодействия, мероприятия СНО и проектная и олимпиадная деятельность. Эти рабочие группы будут реализовывать представленные на стратегической сессии решения проблем", — поделился своими мыслями Вадим Надежкин.
После мозгового штурма студенты обменялись опытом, представили друг другу свои идеи. Так, например, ребята внесли идею по созданию чат-бота в сообществе "ВКонтакте" для студентов, которые интересуются ближайшими мероприятиями и проведением конференций. Кроме того, было предложено проводить как можно больше мероприятий по сплочению членов студенческого научного общества.
"Я выступала в роли модератора, и мне было интересно наблюдать за ребятами из своей команды. Стратегическая сессия показала новые ракурсы работы СНО, мы выявили новые темы и сформировали планы для обсуждений", — прокомментировала мероприятие Ольга Петлина.
В подведении итогов сессии приняли участие и. о. ректора Максим Гаранин, директор НИИ "Транспорт" Полина Романова и начальник управления научных работ СамГУПС Александр Васин.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.