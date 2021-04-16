Студенты предложили идеи для развития научного общества

В Самарском государственном университете путей сообщения состоялась стратегическая сессия Студенческого научного общества (СНО). Целью мероприятия стало выдвижение идей по развитию СНО и сплочение студентов.

В роли модераторов стратегической сессии выступили руководитель отдела организации научных мероприятий СНО Ольга Петлина, заместитель председателя общества Вадим Надежкин и представитель информационного отдела Илья Костин.

Студенты разделились на три команды. Каждой из них модераторы дали по проблеме, для которой необходимо было продумать стратегический план по ее решению. Участникам сессии необходимо было разработать стратегию решения проблем взаимодействия между филиалами, факультетами и железной дорогой: как организовать работу СНО, чтобы увеличить количество интересных мероприятий; как усилить проектную и олимпиадную деятельность (участие в проектах, олимпиадах школьников и студентов).

"Мероприятие прошло отлично. Было представлено большое количество предложений по развитию СНО, в ближайшее время будут созданы рабочие группы по направлениям: взаимодействия, мероприятия СНО и проектная и олимпиадная деятельность. Эти рабочие группы будут реализовывать представленные на стратегической сессии решения проблем", — поделился своими мыслями Вадим Надежкин.

После мозгового штурма студенты обменялись опытом, представили друг другу свои идеи. Так, например, ребята внесли идею по созданию чат-бота в сообществе "ВКонтакте" для студентов, которые интересуются ближайшими мероприятиями и проведением конференций. Кроме того, было предложено проводить как можно больше мероприятий по сплочению членов студенческого научного общества.

"Я выступала в роли модератора, и мне было интересно наблюдать за ребятами из своей команды. Стратегическая сессия показала новые ракурсы работы СНО, мы выявили новые темы и сформировали планы для обсуждений", — прокомментировала мероприятие Ольга Петлина.

В подведении итогов сессии приняли участие и. о. ректора Максим Гаранин, директор НИИ "Транспорт" Полина Романова и начальник управления научных работ СамГУПС Александр Васин.