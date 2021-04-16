В СамГУПС выбрали лучших ораторов страны

На площадке Самарского государственного университета путей сообщения происходило непривычное для технического университета событие — Всероссийский конкурс ораторского искусства "Нет преград человеческой мысли". Конкурс стартовал в День космонавтики и был посвящен Году науки, технологий и 60-летию первого полета человека в космос.

Заявки на участие в конкурсе поступили из самых разных городов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Мурманска, Ростова-на-Дону, Смоленска, Нижнего Новгорода, Белгорода, Калуги, Пензы, Таганрога, Саратова, Ульяновска, Ижевска, Оренбурга, Ртищева и др.

Многочисленной и представительной оказалась и самарская команда конкурсантов, участниками стали более 30 учебных заведений, среди которых: гимназии (№ 1, № 3, № 11, "Перспектива"), лицеи ("Созвездие", "Технический"), Академия для одаренных детей (Наяновой), школы и колледжи Самары. Всего в конкурсе приняли участие свыше 70 юных ораторов.

С приветственной речью к участникам обратились представители администрации СамГУПС — и. о. первого проректора Виталий Асабин и и. о. проректора по учебной работе Сергей Горбатов.

В телефонограмме от имени министерства образования и науки Самарской области Светлана Бакулина — и. о. министра — обратилась к участникам: "Искренне поздравляю учащихся и педагогов образовательных учреждений с возможностью выступить в столь масштабном проекте! Успехов всем, ярких и положительных эмоций, а организаторам — продолжения таких добрых начинаний!".

С большим вниманием и интересом участники конкурса слушали видеообращение к ним члена жюри — почетного президента Российской академии образования, академика РАО Николая Никандрова, заставившего еще раз задуматься о богатстве русского языка. Напутственную и ободряющую речь произнес в своем видеообращении заслуженный профессор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, председатель Российской ассоциации исследователей, преподавателей и учителей риторики Владимир Аннушкин, также входящий в состав жюри.

Искренне и проникновенно обратилась к участникам конкурса председатель жюри — заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Самарской области, заведующая кафедрой актерского мастерства и сценической речи Самарского государственного института культуры Елена Лазарева. Она чистосердечно призналась, что, проработав более 40 лет в Самарском академическом театре драмы им М. Горького, выходя на сцену, всегда волнуется, как в первый раз, и поэтому прекрасно понимает каждого из участников.

Веселые музыкальные нотки в приветственную часть церемонии открытия конкурса привнесли воспитанники детского сада № 118 ОАО "РЖД", выразительно исполнив литературно-музыкальную композицию, посвященную первому космонавту Ю. А. Гагарину.

Как рассказал организатор конкурса, директор института русского языка СамГУПС Людмила Лунева, после торжественного открытия началось удивительное действо: каждый участник словом, жестом, мимикой, эмоциями передавал залу свою энергетику, пробовал себя в роли властителя дум и влиятельного оратора. Но конкурс есть конкурс — в нем должны быть победители! Членам жюри пришлось нелегко в определении призеров. "Все учащиеся были уникальны, талантливы по-своему, но все же после тщательного отбора было принято единогласное решение и победители названы", — сказала Людмила Лунева.

Победителями стали следующие учащиеся:

1-й день, иногородние участники, онлайн-формат проведения:

1 место -Данко Яна (МБОУ Гимназия № 34 г. Ростова-на-Дону);

2 место — Быстрова Элина (ГБОУ СОШ № 233 г. Санкт-Петербурга);

3 место — Числов Иван (МБОУ "Гимназия № 34 г. Ростова-на-Дону);

3 место — Сычев Кирилл (филиал СамГУПС в г. Оренбурге).

2-й день, самарские участники, очный формат проведения:

1 место — Кистин Иван (ГБНОУ СО "Академия одаренных детей");

2 место — Чеченя Ксения (МБОУ "Гимназия № 3");

3 место — Хомякова Елизавета (ГБОУ СО "Гимназия № 1);

3 место — Сапрыкина Анастасия (МБОУ "Школа № 132").

А еще талантливых ораторов награждали дипломами "За оригинальное освещение темы", "За искусную речь", "За артистизм" и "За активное участие". Ценные призы (планшеты, наушники, портативные зарядные устройства, подарочные сертификаты книжного магазина "Читай город" и т.п) были вручены победителям. Каждый участник получил сертификат, а каждый научный руководитель — благодарственное письмо от имени и. о. ректора СамГУПС М. А. Гаранина.