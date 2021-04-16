В СамГУПС выбрали лучших ораторов страны

На площадке Самарского государственного университета путей сообщения происходило непривычное для технического университета событие — Всероссийский конкурс ораторского искусства "Нет преград человеческой мысли". Конкурс стартовал в День космонавтики и был посвящен Году науки, технологий и 60-летию первого полета человека в космос.
Заявки на участие в конкурсе поступили из самых разных городов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Мурманска, Ростова-на-Дону, Смоленска, Нижнего Новгорода, Белгорода, Калуги, Пензы, Таганрога, Саратова, Ульяновска, Ижевска, Оренбурга, Ртищева и др.
Многочисленной и представительной оказалась и самарская команда конкурсантов, участниками стали более 30 учебных заведений, среди которых: гимназии (№ 1, № 3, № 11, "Перспектива"), лицеи ("Созвездие", "Технический"), Академия для одаренных детей (Наяновой), школы и колледжи Самары. Всего в конкурсе приняли участие свыше 70 юных ораторов.
С приветственной речью к участникам обратились представители администрации СамГУПС — и. о. первого проректора Виталий Асабин и и. о. проректора по учебной работе Сергей Горбатов.
В телефонограмме от имени министерства образования и науки Самарской области Светлана Бакулина — и. о. министра — обратилась к участникам: "Искренне поздравляю учащихся и педагогов образовательных учреждений с возможностью выступить в столь масштабном проекте! Успехов всем, ярких и положительных эмоций, а организаторам — продолжения таких добрых начинаний!".
С большим вниманием и интересом участники конкурса слушали видеообращение к ним члена жюри — почетного президента Российской академии образования, академика РАО Николая Никандрова, заставившего еще раз задуматься о богатстве русского языка. Напутственную и ободряющую речь произнес в своем видеообращении заслуженный профессор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, председатель Российской ассоциации исследователей, преподавателей и учителей риторики Владимир Аннушкин, также входящий в состав жюри.
Искренне и проникновенно обратилась к участникам конкурса председатель жюри — заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Самарской области, заведующая кафедрой актерского мастерства и сценической речи Самарского государственного института культуры Елена Лазарева. Она чистосердечно призналась, что, проработав более 40 лет в Самарском академическом театре драмы им М. Горького, выходя на сцену, всегда волнуется, как в первый раз, и поэтому прекрасно понимает каждого из участников.
Веселые музыкальные нотки в приветственную часть церемонии открытия конкурса привнесли воспитанники детского сада № 118 ОАО "РЖД", выразительно исполнив литературно-музыкальную композицию, посвященную первому космонавту Ю. А. Гагарину.
Как рассказал организатор конкурса, директор института русского языка СамГУПС Людмила Лунева, после торжественного открытия началось удивительное действо: каждый участник словом, жестом, мимикой, эмоциями передавал залу свою энергетику, пробовал себя в роли властителя дум и влиятельного оратора. Но конкурс есть конкурс — в нем должны быть победители! Членам жюри пришлось нелегко в определении призеров. "Все учащиеся были уникальны, талантливы по-своему, но все же после тщательного отбора было принято единогласное решение и победители названы", — сказала Людмила Лунева.
Победителями стали следующие учащиеся:
- 1-й день, иногородние участники, онлайн-формат проведения:
- 1 место -Данко Яна (МБОУ Гимназия № 34 г. Ростова-на-Дону);
- 2 место — Быстрова Элина (ГБОУ СОШ № 233 г. Санкт-Петербурга);
- 3 место — Числов Иван (МБОУ "Гимназия № 34 г. Ростова-на-Дону);
- 3 место — Сычев Кирилл (филиал СамГУПС в г. Оренбурге).
2-й день, самарские участники, очный формат проведения:
- 1 место — Кистин Иван (ГБНОУ СО "Академия одаренных детей");
- 2 место — Чеченя Ксения (МБОУ "Гимназия № 3");
- 3 место — Хомякова Елизавета (ГБОУ СО "Гимназия № 1);
- 3 место — Сапрыкина Анастасия (МБОУ "Школа № 132").
А еще талантливых ораторов награждали дипломами "За оригинальное освещение темы", "За искусную речь", "За артистизм" и "За активное участие". Ценные призы (планшеты, наушники, портативные зарядные устройства, подарочные сертификаты книжного магазина "Читай город" и т.п) были вручены победителям. Каждый участник получил сертификат, а каждый научный руководитель — благодарственное письмо от имени и. о. ректора СамГУПС М. А. Гаранина.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.