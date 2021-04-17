"Единая Россия" провела первый партийный субботник на Аллее Трудовой славы

"Знак "Город трудовой доблести" гармонично впишется в мемориальный комплекс на Безымянке": Дмитрий Азаров вместе с волонтерами привели в порядок место установки памятной стелы. Об этом сообщает пресс-служба Самарского реготделения партии "Единая Россия".

Более 70 человек приняли участие в партийном субботнике "Единой России" на Аллее трудовой славы Самары. Молодогвардейцы, сотрудники самарского регионального отделения партии "Единая Россия", активисты движения "Волонтеры Победы", участники партийного проекта "Политстартап" привели в порядок место установки памятной стелы "Город трудовой доблести".

Аллея трудовой славы — знаковое место в областной столице. Оно символизирует трудовую славу и доблесть Куйбышева и всех его жителей. Каждый год самарцы приходят сюда, чтобы отдать дань памяти землякам, которые внесли бесценный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Памятный знак "Город трудовой доблести" гармонично впишется в единой комплекс аллеи на Безымянке.

Участие в благоустройстве территории принял губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров. Он подчеркнул, что в эти дни многие жители Самарской области вышли на субботники, чтобы очистить от мусора свои дворы, улицы и, конечно, знаковые места.

"Сотрудники регионального отделения партии "Единая Россия", волонтеры сегодня привели в порядок территорию Аллеи трудовой славы. Для нас она очень много значит. И не случайно самарцы, голосуя за площадку, на которой будет установлен памятный знак "Город трудовой доблести", выбрали именно эту аллею", — подчеркнул глава региона.

Дмитрий Азаров напомнил, что в прошлом году партия "Единая Россия" организовала сбор подписей в поддержку присвоения Самаре этого высокого звания. 2 июля 2020 года соответствующий Указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. После этого всенародным голосованием жители выбрали место установки памятного знака.

"Горожане решили, что для этого лучше всего подходит Аллея трудовой славы. Я считаю, абсолютно правильно. Именно наша рабочая Безымянка внесла огромный вклад в разгром фашисткой Германии. Уверен, знак "Город трудовой доблести" станет символом патриотизма жителей нашего региона", — подчеркнул Дмитрий Азаров и обратил внимание — чтобы установленный памятный знак выглядел здесь гармонично и торжественно, важно провести комплексное благоустройство.

"Так мы действовали в последние годы всегда. Находя возможность реализации масштабного проекта или объекта, приводили в порядок и прилегающие территории", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Аналогичная работа предстоит и здесь — на Аллее трудовой славы. Об этом рассказала глава Самары Елена Лапушкина, которая тоже приняла участие в субботнике.

"Это наше место силы — Безымянка. Место, откуда по факту началась промышленная слава Куйбышева, сейчас — Самары. На развитие территории вокруг аллеи у нас большие планы, в том числе по застройке и благоустройству. В любом случае к установке стелы мы всю прилегающую территорию приведем в порядок", — сообщила она.

Участие в субботнике, организованном партией "Единая Россия", приняли и неравнодушные жители. Многодетный отец, предприниматель Константин Долатов на уборку приехал всей семьей — с супругой и 5 сыновьями, младшему из которых почти 3 года, а старшему 19 лет.

"Все детство провел на Безымянке, для меня это родные места, а потому, когда единороссы пригласили на субботник, с удовольствием откликнулся. Раньше здесь не то что гулять, мимо пройти было страшно, территория была запущена. Очень рад, что теперь есть возможность гулять по Аллее трудовой славы. Молодое поколение должно знать героическую историю родного города. И я стараюсь почаще водить сыновей в такие знаковые места", — добавил Константин Долатов.

Звание "Город трудовой доблести" присваивается городам РФ для увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 2 июля 2020 года Указом президента страны Владимира Путина почетное звание присвоено Самаре за особые заслуги Куйбышева — запасной столицы, где ковалось оружие Победы.

Отметим, ранее депутаты, "молодогвардейцы" и сторонники партии "Единая Россия" провели субботники в столице и районах губернии. 16 апреля в Красноглинском районе руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин, главврач городской больницы № 7 Самары, секретарь местного отделения партии Красноглинского района Анна Дубасова, председатель думского комитета по культуре, спорту и молодежной политике Александр Милеев вместе с волонтерами высадили деревья и убрали сухую листву в "Саду Памяти", который в год 75-летия Победы единороссы заложили в сквере у ДК "Октябрь" на Мехзаводе.

17 апреля партийные субботники состоялись во всех 45 муниципалитетах губернии. 24 апреля под эгидой "Единой России" планируется еще более масштабное благоустройство знаковых территорий региона.