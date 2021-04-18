Дмитрий Азаров поблагодарил "Крылья Советов" за победу

Губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками болел за "Крылья Советов", победивших на матче 17 апреля воронежский "Факел", а после лично поблагодарил самарских футболистов за победу.
"Я рад, что у вас семья! Победы и сложности вы переживаете вместе. Спасибо вам за игру — искренне! Порадовали болельщиков. Мы получили море удовольствия", - сказал глава региона.
Кроме того, губернатор отметил, что скоро "Крыльям Советов" предстоит отправиться в Грозный. Там самарцы встретятся с "Ахматом" в полуфинале Кубка России. Дмитрий Азаров пожелал футболистам доброго пути: "Поскольку в Грозном вас ждет очередная проверка, отравляем с вами группу поддержки. Ребята настроены болеть за вас так, чтобы весь стадион считал, что вы играете в Самаре. Просто не будет, понимаю. Но победа, которую вы можете добыть, уже точно войдет в историю".
Последние комментарии
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!