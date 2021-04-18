Дмитрий Азаров поблагодарил "Крылья Советов" за победу

Губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками болел за "Крылья Советов", победивших на матче 17 апреля воронежский "Факел", а после лично поблагодарил самарских футболистов за победу.

"Я рад, что у вас семья! Победы и сложности вы переживаете вместе. Спасибо вам за игру — искренне! Порадовали болельщиков. Мы получили море удовольствия", - сказал глава региона.

Кроме того, губернатор отметил, что скоро "Крыльям Советов" предстоит отправиться в Грозный. Там самарцы встретятся с "Ахматом" в полуфинале Кубка России. Дмитрий Азаров пожелал футболистам доброго пути: "Поскольку в Грозном вас ждет очередная проверка, отравляем с вами группу поддержки. Ребята настроены болеть за вас так, чтобы весь стадион считал, что вы играете в Самаре. Просто не будет, понимаю. Но победа, которую вы можете добыть, уже точно войдет в историю".