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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поблагодарил "Крылья Советов" за победу

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками болел за "Крылья Советов", победивших на матче 17 апреля воронежский "Факел", а после лично поблагодарил самарских футболистов за победу.

"Я рад, что у вас семья! Победы и сложности вы переживаете вместе. Спасибо вам за игру — искренне! Порадовали болельщиков. Мы получили море удовольствия", - сказал глава региона.

Кроме того, губернатор отметил, что скоро "Крыльям Советов" предстоит отправиться  в Грозный. Там самарцы встретятся с "Ахматом" в полуфинале Кубка России. Дмитрий Азаров пожелал футболистам доброго пути: "Поскольку в Грозном вас ждет очередная проверка, отравляем с вами группу поддержки. Ребята настроены болеть за вас так, чтобы весь стадион считал, что вы играете в Самаре. Просто не будет, понимаю. Но победа, которую вы можете добыть, уже точно войдет в историю".

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