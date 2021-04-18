Девять дачных строений сгорели при пожаре в СНТ "Нефтяник" под Самарой

В воскресенье, 18 апреля, в 12:34 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в дачном массиве СНТ "Нефтяник" в Волжском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели девять деревянных дачных строений — дачных домов и надворных построек - на общей площади 100 кв. м и сухая трава на 400 кв. метрах. Для борьбы с огнем было привлечено 38 человек.

В чрезвычайной службе отметили, что в 15:03 горение дачных строений удалось локализовать. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

В региональном управлении МЧС России уточняют, что за прошедшие сутки на территории Самарской области в результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 134 природных пожара на общей площади более 14 гектаров. По оперативным данным, с начала 2021 года произошел 581 пожар на общей площади более 76 гектаров.

Кроме этого, на территории региона было зарегистрировано два низовых лесных пожара на общей площади 1 гектар. Один из них произошел в 75-м квартале национального парка "Самарская Лука" в Ставропольском районе на площади 0,9 га, второй — в 25-м выделе 111-го квартала Красноярского участкового лесничества на площади 0,1 гектара.

Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области сообщают, что все природные и лесные пожары были ликвидированы, и призывают жителей губернии не сжигать сухую траву и не разводить открытый огонь.