16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В районе ТЦ "Космопорт" тушат большой очаг возгорания сухой травы Девять дачных строений сгорели при пожаре в СНТ "Нефтяник" под Самарой У Поволжского шоссе в Тольятти ликвидирован крупный очаг возгорания сухой травы При тушении вещей в квартире в Тольятти пожарные спасли мужчину В Самаре более 100 человек локализовали крупный пожар в коттеджном поселке

Пожары Происшествия

Девять дачных строений сгорели при пожаре в СНТ "Нефтяник" под Самарой

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 83
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 18 апреля, в 12:34 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в дачном массиве СНТ "Нефтяник" в Волжском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России

На месте происшествия горели девять деревянных дачных строений — дачных домов и надворных построек - на общей площади 100 кв. м и сухая трава на 400 кв. метрах. Для борьбы с огнем было привлечено 38 человек.

В чрезвычайной службе отметили, что в 15:03 горение дачных строений удалось локализовать. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

В региональном управлении МЧС России уточняют, что за прошедшие сутки на территории Самарской области в результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 134 природных пожара на общей площади более 14 гектаров. По оперативным данным, с начала 2021 года произошел 581 пожар на общей площади более 76 гектаров.

Кроме этого, на территории региона было зарегистрировано два низовых лесных пожара на общей площади 1 гектар. Один из них произошел в 75-м квартале национального парка "Самарская Лука" в Ставропольском районе на площади 0,9 га, второй — в 25-м выделе 111-го квартала Красноярского участкового лесничества на площади 0,1 гектара.

Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области сообщают, что все природные и лесные пожары были ликвидированы, и призывают жителей губернии не сжигать сухую траву и не разводить открытый огонь.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Марфин 15 февраля 2018 15:01 Появилось видео допроса мужчины, признавшегося в поджоге своей квартиры, где погибли его дети

Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!

Анатолий Янович 14 февраля 2018 16:27 В Самаре 36 человек тушили стеллажи и утеплитель на пр. Кирова

Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?

Васильев Валерий 29 ноября 2017 17:07 При пожаре в с. Большая Глушица погиб мужчина

человекек не сгорел а зодахнупся

Елена Золина(Коршикова) 06 октября 2017 13:07 В Самаре ночью пожарные тушили оконные рамы в жилом доме

Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!

MultiNorp . 21 сентября 2017 05:09 В Безенчукском районе больше двух часов тушили крупный пожар в частном доме

Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2