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Губернатор Власть и политика

В регионе за 2021 год построят 9 детских садов

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание, где обсудили ход строительства социальных объектов, запланированных к вводу в 2021 году.

О ходе строительства доложил врио министра строительства Самарской области Сергей Пичушкин.

"В 2021 году запланирован к вводу целый ряд значимых социальных объектов: это 9 новых детских садов, школа на 850 мест в Самаре на 5-й Просеке, 2 сельских дома культуры — в Большечерниговском и Кинель-Черкасском районах, легкоатлетический манеж в Тольятти, Дворец спорта в Самаре, инфекционный корпус "Сызранской городской больницы № 2", детский санаторий "Волжанка", очистные сооружения "Орлов Овраг" в Самаре, частично будет проведен ремонт набережной Автозаводского района Тольятти. Практически по всем объектам работы уже ведутся", — рассказал Сергей Пичушкин.

Одним из ключевых вопросов стало строительство детских садов. В текущем году планируется построить и ввести в эксплуатацию 9 детских дошкольных учреждений: детсад на 250 мест в с. Красный Яр, на 130 мест в с. Ягодном, на 150 мест в Тольятти, на 112 мест в Самаре на ул. Подшипниковой, на 132 места в границах улиц Ташкентская, Московское шоссе и Георгия Димитрова, на 350 мест в Кошелев-проекте, на 300 мест в Южном городе, на 240 мест в Жигулевске и на 240 мест в Чапаевске.

В настоящее время еще один, 10-й детский сад в Самаре планируется ввести в эксплуатацию на базе выкупленного социального учреждения.

Дмитрий Азаров напомнил о необходимости ежедневного контроля хода строительства и четкого соблюдения сроков по каждому объекту.

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Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

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Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!

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задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

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