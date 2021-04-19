В регионе за 2021 год построят 9 детских садов

В понедельник, 19 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание, где обсудили ход строительства социальных объектов, запланированных к вводу в 2021 году.

О ходе строительства доложил врио министра строительства Самарской области Сергей Пичушкин.

"В 2021 году запланирован к вводу целый ряд значимых социальных объектов: это 9 новых детских садов, школа на 850 мест в Самаре на 5-й Просеке, 2 сельских дома культуры — в Большечерниговском и Кинель-Черкасском районах, легкоатлетический манеж в Тольятти, Дворец спорта в Самаре, инфекционный корпус "Сызранской городской больницы № 2", детский санаторий "Волжанка", очистные сооружения "Орлов Овраг" в Самаре, частично будет проведен ремонт набережной Автозаводского района Тольятти. Практически по всем объектам работы уже ведутся", — рассказал Сергей Пичушкин.

Одним из ключевых вопросов стало строительство детских садов. В текущем году планируется построить и ввести в эксплуатацию 9 детских дошкольных учреждений: детсад на 250 мест в с. Красный Яр, на 130 мест в с. Ягодном, на 150 мест в Тольятти, на 112 мест в Самаре на ул. Подшипниковой, на 132 места в границах улиц Ташкентская, Московское шоссе и Георгия Димитрова, на 350 мест в Кошелев-проекте, на 300 мест в Южном городе, на 240 мест в Жигулевске и на 240 мест в Чапаевске.

В настоящее время еще один, 10-й детский сад в Самаре планируется ввести в эксплуатацию на базе выкупленного социального учреждения.

Дмитрий Азаров напомнил о необходимости ежедневного контроля хода строительства и четкого соблюдения сроков по каждому объекту.