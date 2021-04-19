Генпрокуратура предупреждает жителей РФ о недопустимости участия в несанкционированных акциях

Жителей Самарской области, как и остальных субъектов РФ, Генеральная прокуратура России предупредила об участии в массовых мероприятиях, организуемых с нарушениями закона.

"В связи с распространением призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в несогласованных протестных массовых акциях, а также появлением экстремистских призывов от организаций, против которых прокуратурой Москвы подан иск в суд о признании их экстремистскими, Генпрокуратура Российской Федерации считает необходимым предупредить физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В ведомстве также сообщили, что призывы к участию в несанкционированных акциях являются административным правонарушением и в соответствии со статьей 20.2 КоАП наказываются штрафом или административным арестом.

"Неудаление российскими и иностранными интернет-компаниями и владельцами сайтов информации, содержащей призывы к незаконным публичным акциям и массовым беспорядкам, влечет привлечение к административной ответственности по статье 13.41 Кодекса об административных правонарушениях", - заявляют в Генпрокуратуре.

В надзорном органе отмечают, что в интернете уже появляются экстремистские материалы и призывы к насилию, подпадающие под действие УК РФ.

В ведомстве предупреждают: размещение призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, в заявлении говорится о недопустимости вовлечения в акции несовершеннолетних. Деяние может образовать состав преступления, предусмотренного ст. 150 и 151.2 УК РФ.

Также Генпрокуратура просит родителей обратить внимание на поведение подростков, так как "противоправные действия несовершеннолетних лиц, не достигших возраста привлечения к административной и уголовной ответственности, могут являться основанием для привлечения к административной ответственности родителей и иных законных представителей по статье 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях".