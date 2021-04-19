Генпрокуратура предупреждает жителей РФ о недопустимости участия в несанкционированных акциях

Жителей Самарской области, как и остальных субъектов РФ, Генеральная прокуратура России предупредила об участии в массовых мероприятиях, организуемых с нарушениями закона.
"В связи с распространением призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в несогласованных протестных массовых акциях, а также появлением экстремистских призывов от организаций, против которых прокуратурой Москвы подан иск в суд о признании их экстремистскими, Генпрокуратура Российской Федерации считает необходимым предупредить физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В ведомстве также сообщили, что призывы к участию в несанкционированных акциях являются административным правонарушением и в соответствии со статьей 20.2 КоАП наказываются штрафом или административным арестом.
"Неудаление российскими и иностранными интернет-компаниями и владельцами сайтов информации, содержащей призывы к незаконным публичным акциям и массовым беспорядкам, влечет привлечение к административной ответственности по статье 13.41 Кодекса об административных правонарушениях", - заявляют в Генпрокуратуре.
В надзорном органе отмечают, что в интернете уже появляются экстремистские материалы и призывы к насилию, подпадающие под действие УК РФ.
В ведомстве предупреждают: размещение призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Кроме того, в заявлении говорится о недопустимости вовлечения в акции несовершеннолетних. Деяние может образовать состав преступления, предусмотренного ст. 150 и 151.2 УК РФ.
Также Генпрокуратура просит родителей обратить внимание на поведение подростков, так как "противоправные действия несовершеннолетних лиц, не достигших возраста привлечения к административной и уголовной ответственности, могут являться основанием для привлечения к административной ответственности родителей и иных законных представителей по статье 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях".
Последние комментарии
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули