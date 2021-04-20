В мобильных ФАП Большеглушицкого района вакцинацию прошли более 100 жителей

Во вторник, 20 апреля, в мобильном фельдшерско-акушерском пункте была организована вакцинация жителей села Константиновка Большеглушицкого района.
Напомним, с начала апреля три новых передвижных фельдшерско-акушерских пункта Большеглушицкой центральной районной больницы начали выезжать в села для проведения вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции, а также диспансеризации и медицинских осмотров.
Напомним, в начале апреля Дмитрий Азаров передал ключи от 19 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов учреждениям здравоохранения. Они распределены между Безенчукской, Большеглушицкой, Волжской, Кинельской, КинельЧеркасской и Нефтегорской районными больницами и работают в отдаленных селах губернии, в том числе сейчас в них специалисты делают жителям прививки от COVID-19.
"Пациенты сначала проходят осмотр у врача, заполняют анкету о состоянии здоровья, если нет противопоказаний, делаем прививку и информируем всех, когда планируется введение второго компонента вакцины, — пояснила медсестра врача общей практики Марина Рыжкова. — Вакцина хранится в специальной морозильной камере, которая установлена в ФАПе, она заморожена, мы размораживаем ее по инструкции и вводим пациентам. Затем наблюдаем за состоянием жителей после прививки в течение 30 минут". Медработники также напоминают гражданам, что после прививки нужно продолжать соблюдать простые меры профилактики.
Новый ФАП представляет собой передвижной кабинет врача, который полностью оснащен всем необходимым оборудованием, поэтому позволяет проводить осмотр населения в отдаленных районах и селах и делать профилактические прививки.
"Всего за прошедшие две недели нами осмотрено 350 человек с профилактической целью, — отметила заместитель главного врача Большеглушицкой ЦРБ Ирина Поставная. — А вакцинацию с учетом сегодняшнего дня в мобильных ФАПах прошли более 100 жителей района. Всего же в районе прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 2040 человек. Люди стали более активно записываться на вакцинацию".
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"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.