В мобильных ФАП Большеглушицкого района вакцинацию прошли более 100 жителей

Во вторник, 20 апреля, в мобильном фельдшерско-акушерском пункте была организована вакцинация жителей села Константиновка Большеглушицкого района.

Напомним, с начала апреля три новых передвижных фельдшерско-акушерских пункта Большеглушицкой центральной районной больницы начали выезжать в села для проведения вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции, а также диспансеризации и медицинских осмотров.

Напомним, в начале апреля Дмитрий Азаров передал ключи от 19 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов учреждениям здравоохранения. Они распределены между Безенчукской, Большеглушицкой, Волжской, Кинельской, Кинель­Черкасской и Нефтегорской районными больницами и работают в отдаленных селах губернии, в том числе сейчас в них специалисты делают жителям прививки от COVID-1­9.

"Пациенты сначала проходят осмотр у врача, заполняют анкету о состоянии здоровья, если нет противопоказаний, делаем прививку и информируем всех, когда планируется введение второго компонента вакцины, — пояснила медсестра врача общ­ей практики Марина Рыжкова. — Вакцина хранится в специальной морозильной камере, которая установлена в ФАПе, она заморожена, мы размораживаем ее по инструкции и вводим пациентам. Затем наблюдаем за состоянием жителей после прививки в течение 30 минут". Медработники также напоминают гражданам, что после прививки нужно продолжать соблюдать простые меры профилактики.

Новый ФАП представляет собой передвижной кабинет врача, который полностью оснащен всем необходимым оборудованием, поэтому позволяет проводить осмотр населения в отдаленных районах и селах и делать профилактические прививки.

"Всего за прошедшие две недели нами осмотрено 350 человек с профилактической целью, — отметила заместитель главного врача Большеглушицкой ЦРБ Ирина Поставная. — А вакцинацию с учетом сегодняшнего дня в мобильных ФАПах прошли более 100 жителей района. Всего же в районе прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 2040 человек. Люди стали более активно записываться на вакцинацию".