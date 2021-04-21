На озере в с. Ширяево горел камыш

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Во вторник, 20 апреля, в 19:50 в с. Ширяево горел камыш в озере и по его периметру, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: предоставлено очевидцем