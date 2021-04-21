Дмитрий Азаров: "Послание президента - программный документ"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подвел итоги реализации наказов президента из Послания 2020 года и рассказал, чего ждет от нового обращения Владимира Путина.

По словам губернатора, акцент делался на социальной сфере и улучшении качества жизни.

"Все поручения, которые прозвучали в Послании, были четко проанализированы. Разработан план реализации на территории Самарской области. И очень важно, что в прошлом году при поддержке президента и федерального правительства, нам удалось все намеченное воплотить в жизнь", - отметил он.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что задачи, которые Владимир Путин озвучивает, работают многие годы. Именно они задают вектор развития государства и общества. Губернатор выразил уверенность, что так будет и в этот раз.

Каждое послание президента значит для Самарской области формирование новых целей и задач по улучшению качества жизни населения.

"Послание президента всегда является, на мой взгляд, программным документом", - заявил глава региона.

Губернатор отметил, что в сегодняшнем послании президента каждый россиянин ожидает анализа ситуации, связанной с ограничениями из-за пандемии в мире. А также выхода из постковидного периода с использованием современных и высокотехнологичных решений в разных отраслях.

"Я уверен, что главное направление, над которым президент последовательно работает, - это развитие принципов социального государства, что и будет обозначено в послании. И будут новые решения, новые поручения, с которыми мы будем справляться во имя и во благо главного богатства нашей страны - человека. Человекоцентричность становится принципом государственного управления на всех уровнях в Российской Федерации", - заявил Дмитрий Азаров.