Дмитрий Азаров: "Послание президента - программный документ"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подвел итоги реализации наказов президента из Послания 2020 года и рассказал, чего ждет от нового обращения Владимира Путина.
По словам губернатора, акцент делался на социальной сфере и улучшении качества жизни.
"Все поручения, которые прозвучали в Послании, были четко проанализированы. Разработан план реализации на территории Самарской области. И очень важно, что в прошлом году при поддержке президента и федерального правительства, нам удалось все намеченное воплотить в жизнь", - отметил он.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что задачи, которые Владимир Путин озвучивает, работают многие годы. Именно они задают вектор развития государства и общества. Губернатор выразил уверенность, что так будет и в этот раз.
Каждое послание президента значит для Самарской области формирование новых целей и задач по улучшению качества жизни населения.
"Послание президента всегда является, на мой взгляд, программным документом", - заявил глава региона.
Губернатор отметил, что в сегодняшнем послании президента каждый россиянин ожидает анализа ситуации, связанной с ограничениями из-за пандемии в мире. А также выхода из постковидного периода с использованием современных и высокотехнологичных решений в разных отраслях.
"Я уверен, что главное направление, над которым президент последовательно работает, - это развитие принципов социального государства, что и будет обозначено в послании. И будут новые решения, новые поручения, с которыми мы будем справляться во имя и во благо главного богатства нашей страны - человека. Человекоцентричность становится принципом государственного управления на всех уровнях в Российской Федерации", - заявил Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!