Дмитрий Азаров принял решение модернизации школьные столовые уже в этом году

В Самарской области уже в этом году начнется модернизация школьных столовых. Об этом заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в среду, 21 апреля.
Глава региона отметил, что организация бесплатного горячего питания была важным решением и поручением президента России Владимира Путина в Послании Федеральному Собранию прошлого года.
"За 2020 год мы справились со всеми задачами, которые перед собой ставили. Все дети младших классов в школах Самарской области обеспечены горячим питанием, а таких ребят у нас почти 145 тысяч. Рад, что наш регион за короткие сроки оказался подготовленным к реализации поручения Владимира Путина. Мы поработали над тем, чтобы создать условия в школах, столовых и комбинатах питания. Хотя не всем регионам удалось стартовать сразу с первого года работы программы", - подчеркнул губернатор.
Дмитрий Азаров добавил, что сначала обсудил этот вопрос с региональным родительским комитетом, и затем принял решение о начале работ по модернизации столовых уже в этом году.
Последние комментарии
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!