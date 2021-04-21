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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров принял решение модернизации школьные столовые уже в этом году

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области уже в этом году начнется модернизация школьных столовых. Об этом заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в среду, 21 апреля.

Глава региона отметил, что организация бесплатного горячего питания была важным решением и поручением президента России Владимира Путина в Послании Федеральному Собранию прошлого года.

"За 2020 год мы справились со всеми задачами, которые перед собой ставили. Все дети младших классов в школах Самарской области обеспечены горячим питанием, а таких ребят у нас почти 145 тысяч. Рад, что наш регион за короткие сроки оказался подготовленным к реализации поручения Владимира Путина. Мы поработали над тем, чтобы создать условия в школах, столовых и комбинатах питания. Хотя не всем регионам удалось стартовать сразу с первого года работы программы", - подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров добавил, что сначала обсудил этот вопрос с региональным родительским комитетом, и затем принял решение о начале работ по модернизации столовых уже в этом году.

Гид потребителя

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