Новые назначения в департаменте инвестиционного бизнеса банка "Открытие"

Департамент инвестиционного бизнеса банка "Открытие" укрепил свою команду. В нее вошли Артем Усманов, Алексей Хабаров и Андрей Юматов, а Алексей Зайцев, уже работающий в банке, занял новую должность.

Артем Усманов назначен директором по работе с эмитентами отдела рынков капитала и финансирования управления инвестиционных банковских продуктов и решений. В этой должности он будет отвечать за организацию и сопровождение сделок по размещению локальных облигаций и еврооблигаций. Артем имеет 10-летний опыт работы на финансовых рынках. Занимал позиции старшего аудитора в KPMG и аналитика по долговым рынкам в BCS Global Markets. В банк "Открытие" перешел из SberCIB, где принимал участие в проектах по размещению еврооблигаций, рублевых облигаций, управлению обязательствами, а также рейтинговому консультированию для ведущих российских корпоративных эмитентов.

Алексей Хабаров назначен управляющим директором управления инвестиционных банковских продуктов и решений. Сфера его профессиональной ответственности — развитие направлений ЕСМ (организация размещений акций компаний на рынках акционерного капитала) и M& A (консультирование компаний по сделкам слияний и поглощений и привлечение инвесторов в капитал). За плечами Хабарова 15 лет работы в ведущих международных и российских инвестиционных банках UBS и Citigroup Global Markets в Москве и Лондоне. До прихода в "Открытие" работал в UBS, где отвечал за предоставление инвестиционно-банковских услуг компаниям потребительского сектора, АПК, розничной торговли и электроэнергетики в России и СНГ.

Андрей Юматов назначен заместителем директора департамента инвестиционного бизнеса по глобальным рынкам. Обладает 25-летним опытом работы в финансовой отрасли, из них 20 лет занимает руководящие должности. В 1995 году с отличием окончил факультет международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Кандидат экономических наук. Свою карьеру начал в 1995 году в Банке Австрия Кредитанштальт, где руководил продажами и торговлей на глобальных рынках. В дальнейшем работал в ЮниКредит Банке, Deutsche Bank, ВТБ, БКС Глобал Маркетс, возглавлял направление private banking в МКБ.

Алексей Зайцев перешел на должность руководителя торговых операций департамента инвестиционного бизнеса. Он будет отвечать за управление риском торговых позиций департамента, развитие инфраструктуры торговых операций, расширение продуктовой линейки в части операций на глобальных рынках. Ранее Алексей работал начальником управления операций с товарными активами и продуктами фондирования и отвечал за операции фондирования (РЕПО и МБК) и операции с драгоценными металлами. В 1994 году окончил Финансовый университет при правительстве Российской Федерации по специальности международные экономические отношения. Свою профессиональную карьеру начал в 1993 году в Международном Московском Банке. Далее работал в Сбербанке и SberCIB. В банке "Открытие" работает с мая 2017 года.