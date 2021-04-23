Новые назначения в департаменте инвестиционного бизнеса банка "Открытие"

Департамент инвестиционного бизнеса банка "Открытие" укрепил свою команду. В нее вошли Артем Усманов, Алексей Хабаров и Андрей Юматов, а Алексей Зайцев, уже работающий в банке, занял новую должность.
Артем Усманов назначен директором по работе с эмитентами отдела рынков капитала и финансирования управления инвестиционных банковских продуктов и решений. В этой должности он будет отвечать за организацию и сопровождение сделок по размещению локальных облигаций и еврооблигаций. Артем имеет 10-летний опыт работы на финансовых рынках. Занимал позиции старшего аудитора в KPMG и аналитика по долговым рынкам в BCS Global Markets. В банк "Открытие" перешел из SberCIB, где принимал участие в проектах по размещению еврооблигаций, рублевых облигаций, управлению обязательствами, а также рейтинговому консультированию для ведущих российских корпоративных эмитентов.
Алексей Хабаров назначен управляющим директором управления инвестиционных банковских продуктов и решений. Сфера его профессиональной ответственности — развитие направлений ЕСМ (организация размещений акций компаний на рынках акционерного капитала) и M& A (консультирование компаний по сделкам слияний и поглощений и привлечение инвесторов в капитал). За плечами Хабарова 15 лет работы в ведущих международных и российских инвестиционных банках UBS и Citigroup Global Markets в Москве и Лондоне. До прихода в "Открытие" работал в UBS, где отвечал за предоставление инвестиционно-банковских услуг компаниям потребительского сектора, АПК, розничной торговли и электроэнергетики в России и СНГ.
Андрей Юматов назначен заместителем директора департамента инвестиционного бизнеса по глобальным рынкам. Обладает 25-летним опытом работы в финансовой отрасли, из них 20 лет занимает руководящие должности. В 1995 году с отличием окончил факультет международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Кандидат экономических наук. Свою карьеру начал в 1995 году в Банке Австрия Кредитанштальт, где руководил продажами и торговлей на глобальных рынках. В дальнейшем работал в ЮниКредит Банке, Deutsche Bank, ВТБ, БКС Глобал Маркетс, возглавлял направление private banking в МКБ.
Алексей Зайцев перешел на должность руководителя торговых операций департамента инвестиционного бизнеса. Он будет отвечать за управление риском торговых позиций департамента, развитие инфраструктуры торговых операций, расширение продуктовой линейки в части операций на глобальных рынках. Ранее Алексей работал начальником управления операций с товарными активами и продуктами фондирования и отвечал за операции фондирования (РЕПО и МБК) и операции с драгоценными металлами. В 1994 году окончил Финансовый университет при правительстве Российской Федерации по специальности международные экономические отношения. Свою профессиональную карьеру начал в 1993 году в Международном Московском Банке. Далее работал в Сбербанке и SberCIB. В банке "Открытие" работает с мая 2017 года.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.