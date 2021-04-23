Губернатор и министр спорта РФ обсудили вопрос привлечения инвестиций в строительство спортобъектов региона

В пятницу, 23 апреля, в ходе командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с министром спорта РФ Олегом Матыциным. На встрече речь шла о реализации проектов в сфере развития спорта на территории Самарской области.
"Буквально вчера я принимал участие в защите фронтальной стратегии РФ, которая рассматривалась членами Правительства РФ, группой экспертов и небольшим составом губернаторского корпуса. Меня очень заинтересовал раздел развития спорта, в том числе массового и детского. И сегодня мы уже провели встречу с министром спорта РФ Олегом Матыциным, — отметил Дмитрий Азаров. — Обсудили, как Самарская область может участвовать в реализации идей, которые показали свою эффективность".
Одной из тем для обсуждения стало создание цифровой платформы управления спортивными объектами. Это единый ресурс, где будет представлена информация о расписании тренировок, загруженности залов. Таким образом, каждый человек будет иметь возможность онлайн выбрать удобное время для занятий физкультурой.
"Это очень перспективный проект, который мы намереваемся реализовывать на территории Самарской области", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Согласно Указу Президента РФ Владимира Путина, к 2030 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна вырасти до 70%.
"Здесь важна наша общая работа по усовершенствованию инфраструктуры доступных спортивных сооружений и механизма вовлечения людей в занятия спортом", — отметил министр спорта РФ Олег Матыцин.
Дмитрий Азаров рассказал о ходе строительства в Самарской области объектов, которые создаются в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография". Работы идут в графике. В этом году в Самарской области планируется построить 6 универсальных спортивных площадок, 2 площадки комплекса ГТО, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа.
Также в этом году будет проведена реконструкция стадиона "Орбита" в Самаре, начнется строительство лыжероллерной трассы на УСЦ "Чайка", продолжается возведение футбольного манежа в Самаре. Обсудили и перспективные проекты: строительство центра настольного тенниса, возведение объектов для занятий единоборствами.
"Рассчитываю, что получим поддержку федерального правительства и министерства спорта при возведении гимнастического комплекса "Немов-центр" — проекта, который будет реализовываться в Тольятти", — подчеркнул губернатор.
Одна из важнейших задач на сегодня — завершение строительства Дворца спорта в Самаре. На его открытие Дмитрий Азаров пригласил министра спорта РФ Олега Матыцина. Губернатор и министр спорта России обсудили календарь предстоящих мероприятий и возможность проведения на этой площадке спортивных состязаний международного уровня — не только по хоккею, но и по керлингу.
"С нашей стороны делается все необходимое для того, чтобы проекты, которые в Самарской области задуманы или находятся на стадии завершения, были обязательно успешными", — отметил Олег Матыцин.
Также на встрече рассмотрели перспективы строительства спортивных объектов на принципах государственно-частного партнерства.
"Олег Васильевич знает, что Самарская область — лидер по государственно-частному партнерству в стране. Поэтому пригласил нас проработать подобного рода модель управления возведением спортивных объектов", — отметил глава региона.
Дмитрий Азаров рассказал, что уже провел встречу с одним из потенциальных инвесторов по строительству ледового комплекса в Самарской области. Спортивный объект будет включать в себя сразу 4 ледовые площадки, объединенные под одной крышей, с дополнительной спортивной инфраструктурой, а также возможностями для досуга и отдыха.
"Предполагаем, что уже в ближайшие 3 недели мы подберем площадки для возможного размещения этого объекта на территории Самарской области. У меня уже есть идеи, где это можно сделать, и рассчитываем, что этот масштабный проект также будет реализован — на средства инвесторов", — сообщил Дмитрий Азаров.
В завершение встречи Дмитрий Азаров поблагодарил Олега Матыцина за совместную работу по развитию физкультуры и спорта. "Я уверен, что для детского, массового спорта и спорта высших достижений мы сможем реализовать потенциал, который есть в Самарской области с вашей поддержкой", — резюмировал Губернатор.
Последние комментарии
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.