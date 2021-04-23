Губернатор и министр спорта РФ обсудили вопрос привлечения инвестиций в строительство спортобъектов региона

В пятницу, 23 апреля, в ходе командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с министром спорта РФ Олегом Матыциным. На встрече речь шла о реализации проектов в сфере развития спорта на территории Самарской области.

"Буквально вчера я принимал участие в защите фронтальной стратегии РФ, которая рассматривалась членами Правительства РФ, группой экспертов и небольшим составом губернаторского корпуса. Меня очень заинтересовал раздел развития спорта, в том числе массового и детского. И сегодня мы уже провели встречу с министром спорта РФ Олегом Матыциным, — отметил Дмитрий Азаров. — Обсудили, как Самарская область может участвовать в реализации идей, которые показали свою эффективность".

Одной из тем для обсуждения стало создание цифровой платформы управления спортивными объектами. Это единый ресурс, где будет представлена информация о расписании тренировок, загруженности залов. Таким образом, каждый человек будет иметь возможность онлайн выбрать удобное время для занятий физкультурой.

"Это очень перспективный проект, который мы намереваемся реализовывать на территории Самарской области", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Согласно Указу Президента РФ Владимира Путина, к 2030 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна вырасти до 70%.

"Здесь важна наша общая работа по усовершенствованию инфраструктуры доступных спортивных сооружений и механизма вовлечения людей в занятия спортом", — отметил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Дмитрий Азаров рассказал о ходе строительства в Самарской области объектов, которые создаются в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография". Работы идут в графике. В этом году в Самарской области планируется построить 6 универсальных спортивных площадок, 2 площадки комплекса ГТО, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа.

Также в этом году будет проведена реконструкция стадиона "Орбита" в Самаре, начнется строительство лыжероллерной трассы на УСЦ "Чайка", продолжается возведение футбольного манежа в Самаре. Обсудили и перспективные проекты: строительство центра настольного тенниса, возведение объектов для занятий единоборствами.

"Рассчитываю, что получим поддержку федерального правительства и министерства спорта при возведении гимнастического комплекса "Немов-центр" — проекта, который будет реализовываться в Тольятти", — подчеркнул губернатор.

Одна из важнейших задач на сегодня — завершение строительства Дворца спорта в Самаре. На его открытие Дмитрий Азаров пригласил министра спорта РФ Олега Матыцина. Губернатор и министр спорта России обсудили календарь предстоящих мероприятий и возможность проведения на этой площадке спортивных состязаний международного уровня — не только по хоккею, но и по керлингу.

"С нашей стороны делается все необходимое для того, чтобы проекты, которые в Самарской области задуманы или находятся на стадии завершения, были обязательно успешными", — отметил Олег Матыцин.

Также на встрече рассмотрели перспективы строительства спортивных объектов на принципах государственно-частного партнерства.

"Олег Васильевич знает, что Самарская область — лидер по государственно-частному партнерству в стране. Поэтому пригласил нас проработать подобного рода модель управления возведением спортивных объектов", — отметил глава региона.

Дмитрий Азаров рассказал, что уже провел встречу с одним из потенциальных инвесторов по строительству ледового комплекса в Самарской области. Спортивный объект будет включать в себя сразу 4 ледовые площадки, объединенные под одной крышей, с дополнительной спортивной инфраструктурой, а также возможностями для досуга и отдыха.

"Предполагаем, что уже в ближайшие 3 недели мы подберем площадки для возможного размещения этого объекта на территории Самарской области. У меня уже есть идеи, где это можно сделать, и рассчитываем, что этот масштабный проект также будет реализован — на средства инвесторов", — сообщил Дмитрий Азаров.

В завершение встречи Дмитрий Азаров поблагодарил Олега Матыцина за совместную работу по развитию физкультуры и спорта. "Я уверен, что для детского, массового спорта и спорта высших достижений мы сможем реализовать потенциал, который есть в Самарской области с вашей поддержкой", — резюмировал Губернатор.