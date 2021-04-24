Дмитрий Азаров обсудил с Андреем Макаровым и Леонидом Симановским привлечение допсредств для Самарской области

В субботу, 24 апреля, губернатор Дмитрий Азаров работает в Москве. Несмотря на выходной, глава региона проводит встречи с федеральными министрами и депутатами Государственной Думы, чтобы заблаговременно решить вопросы, определяющие успешное социально-экономическое развитие Самарской области.
С председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым и депутатом, представляющим в парламенте нашу губернию, первым заместителем комитета Леонидом Симановским Дмитрий Азаров обсудил формирование регионального бюджета следующего цикла, опережающее финансирование социально-значимых проектов и дорожно-транспортной инфраструктуры, привлечение дополнительных средств федерального бюджета на новые задачи.
Андрей Макаров и Леонид Симановский вместе с губернатором на высшем уровне лоббировали вопрос о выделении средств на реконструкцию цирка и Дворца спорта в Самаре, ремонт, а де факто — строительство набережной в Автозаводском районе Тольятти.
Такая системная работа главы региона с Правительством РФ и депутатским корпусом позволяет привлекать в Самарскую область внеочередные средства из федеральной казны. К примеру, таким образом был решен вопрос с финансированием Сокского моста, что позволяет вести работы опережающими темпами и ввести объект в эксплуатацию уже в 2021 г., почти на год раньше запланированных сроков.
Последние комментарии
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.