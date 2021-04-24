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Дмитрий Азаров обсудил с Андреем Макаровым и Леонидом Симановским привлечение допсредств для Самарской области Дмитрий Азаров и руководство ВЭБ.РФ обсудили проекты в сфере сжиженного природного газа Губернатор и министр спорта РФ обсудили вопрос привлечения инвестиций в строительство спортобъектов региона В Самарской области разработают проекты под гранты президентского фонда культурных инициатив Дмитрий Азаров: Решения президента по соцподдержке найдут отклик у людей

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров обсудил с Андреем Макаровым и Леонидом Симановским привлечение допсредств для Самарской области

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 24 апреля, губернатор Дмитрий Азаров работает в Москве. Несмотря на выходной, глава региона проводит встречи с федеральными министрами и депутатами Государственной Думы, чтобы заблаговременно решить вопросы, определяющие успешное социально-экономическое развитие Самарской области.

С председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым и депутатом, представляющим в парламенте нашу губернию, первым заместителем комитета Леонидом Симановским Дмитрий Азаров обсудил формирование регионального бюджета следующего цикла, опережающее финансирование социально-значимых проектов и дорожно-транспортной инфраструктуры, привлечение дополнительных средств федерального бюджета на новые задачи.

Андрей Макаров и Леонид Симановский вместе с губернатором на высшем уровне лоббировали вопрос о выделении средств на реконструкцию цирка и Дворца спорта в Самаре, ремонт, а де факто — строительство набережной в Автозаводском районе Тольятти.

Такая системная работа главы региона с Правительством РФ и депутатским корпусом позволяет привлекать в Самарскую область внеочередные средства из федеральной казны. К примеру, таким образом был решен вопрос с финансированием Сокского моста, что позволяет вести работы опережающими темпами и ввести объект в эксплуатацию уже в 2021 г., почти на год раньше запланированных сроков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:16 В Самарской области разработают проекты под гранты президентского фонда культурных инициатив

нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.

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надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

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Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!

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задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте

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Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

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