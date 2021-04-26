В Самарской области запустят ночную баскетбольную лигу

В Самарской области будет запущен проект ночной баскетбольной лиги. Об этом губернатор Дмитрий Азаров сообщил на встрече с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко, прошедшей в воскресенье, 25 апреля.

"У нас есть планы. Хотим запустить ночную баскетбольную лигу 3×3. Разработали логотип, идеологию. Но сначала — запустим летнюю", — рассказал глава региона.

Летняя лига, по словам губернатора, будет запущена в мае и открыта для всех возрастов. "Хотим сделать это по-молодежному, несмотря на то, что лига будет открыта для всех возрастов. Хотим сделать это по-настоящему модным соревнованием, чтобы как можно больше мальчишек и девчонок, подростков, студентов привлечь к этой замечательной игре — баскетболу", — поделился Дмитрий Азаров.

Самарская область является одним из центров развития баскетбола 3×3 в стране. В Самаре ежегодно проходит фестиваль уличного баскетбола Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева — в этом году он состоится уже в 12-й раз.

Андрей Кириленко отметил, что испытывает огромную радость за то, как сейчас развивается баскетбол в регионе: "То, что происходит в последние три года — это фантастическая радость, появляются новые истории и в женском, и в мужском баскетболе. Ваши профессиональные клубы и детско-юношеские команды выходят в финалы всероссийских турниров. Это очень здорово".

Глава региона напомнил, что пирамида подготовки игроков выстраивается в регионе уже десять лет. "Сегодня у нас правильно выстроена система развития баскетбола — массовый, детско-юношеский, студенческий, профессиональный. И когда есть такая основа, можно задуматься о большем", — считает он.

Дмитрий Азаров также поделился планами по созданию спортивной цифровой платформы, где каждый житель сможет увидеть какие площадки свободны или заняты, чтобы определить удобное время для занятий спортом.

"На недавней встрече в Москве с министром спорта Российской Федерации Олегом Матыциным мы обсуждали этот вопрос и получили одобрение. Мы будем пилотным регионом в этом проекте", — сообщил губернатор.

Также на встрече речь шла о развитии перспективных направлений, о возможности участия самарских мужской и женской команды в лигах самого высокого уровня. Обсуждалось, что необходимо сделать по укреплению материально-технической базы, развитию массового баскетбола на территории Самарской области.

Андрей Кириленко заявил, что порекомендует опыт Самарской области другим регионам и выразил готовность оказать всемерную помощь, в том числе в проведении лиги 3×3.