Дмитрий Азаров поручил усилить меры безопасности во время пика паводка

В понедельник, 26 апреля, в ходе оперативного совещания в правительстве региона губернатор Дмитрий Азаров поручил усилить меры безопасности в период прохождения паводка.

По информации начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко, сейчас паводковая обстановка развивается согласно прогнозу. На прошедшей неделе начались сбросы через гидроузел Жигулевской ГЭС.

Уровень воды в Волге сейчас составляет 31,5 м. Сброс будет постепенно повышаться до 2 мая, когда уровень достигнет 31,9 м. По словам Олега Бойко, это ниже расчетного паводкового уровня, который составляет 32,2-32,5 м.

Губернатор Дмитрий Азаров поручил ещё раз проверить готовность всех служб: "Самое главное — быть готовыми к оперативному реагированию в праздничные дни. Прошу еще раз проверить по отметкам, по всем муниципалитетам, оценить риски".

Дмитрий Азаров обратил внимание на необходимость организации дежурств органов власти и сотрудников ведомств в период майских праздников.

"Прошу всех проверить, расписать буквально по дням, чтобы никаких сложностей не было, — подчеркнул глава региона. — Проанализировать график дежурств правительства и в министерствах, чтобы у нас все профильные региональные, муниципальные службы были готовы действовать в случае необходимости".