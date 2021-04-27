Программированию без кодинга смогут обучиться все желающие самарцы

28 апреля команда StartupSamara и сообщество Space ID приглашают на совместное мероприятие по проработке навыков в области No-Code.

No-Code платформы — сервисы, позволяющие создавать приложения или сайты без единой строчки кода. За полтора часа вы узнаете не только, как легко самостоятельно сделать сайт, но и путем несложных манипуляций добавить прием онлайн-платежей с обработкой заказов.

На мероприятии участники под руководством экспертов создадут сайт (на платформе Tilda), подключат к сайту системы приема платежей (систему CloudPayments), добавят обработку заказов, по которым поступила оплата (Zapier).

Мероприятие будет полезно предпринимателям, которые хотят научиться делать свои сайты без привлечения IT-специалистов; IT-разработчикам и студентам, которые смогут по-другому взглянуть на привычные процессы и научиться решать задачи с помощью простых инструментов; всем любознательным и тем, кто хочет больше узнать о тренде No-Code.

Спикером и экспертом выступит руководитель образовательного центра "Кодабра" Ксения Ловцова. Интенсив будет состоять из двух блоков — теоретическая и практическая часть. В начале Ксения расскажет о том, как можно делать IT-продукты без единой строчки кода, а потом участники приступят к созданию сайта. Участникам настоятельно рекомендуется взять с собой ноутбуки, чтобы полноценно участвовать в практической части интенсива.

Участие в мероприятие бесплатное, зарегистрироваться можно по ссылке: startupsamara.ru/events/space-id-nocode/.

Организатором мероприятия выступает Региональный центр инноваций StartupSamara при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Сообщество Space ID — это пространство, в котором IT-специалисты и предприниматели смогут определиться с тем, куда они хотят двигаться в современном цифровом мире, и получить поддержку на своем пути от других участников сообщества.

"Кодабра" — Школа программирования для детей и подростков от 6 до 17 лет, где ребята создают свои сайты, видеоролики, мобильные приложения, 3D- и 2D-игры.