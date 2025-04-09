НОВИКОМ профинансировал создание пресса для производства фюзеляжа самолета

НОВИКОМ профинансировал проект создания отечественного промышленного пресса холдинга СТАН Госкорпорации Ростех. Новое изделие позволит производить детали для авиационной, транспортной и железнодорожной промышленности.

Промышленный пресс ПГР-6АД1 разработан для производства сложных габаритных корпусных деталей для самолетов, локомотивов и вагонов железнодорожного транспорта, грузового и специализированного автотранспорта. Оборудование оснащено российским программным обеспечением. Это позволяет автоматизировать весь производственный цикл и регулировать скорость процесса с точностью до миллиметра в секунду.

Поддержка проектов по разработке и производству отечественных изделий — одна из ключевых задач НОВИКОМа. Проект холдинга СТАН отвечает потребностям отрасли в высокоэффективном и современном оборудовании, которое используется для металлообработки. Банк активно сотрудничает с холдингом уже более десяти лет, между сторонами действует соглашение о стратегическом партнерстве.

"НОВИКОМ активно поддерживает проекты импортозамещения в авиа- и автомобилестроении, двигателестроении, радиоэлектронике и других областях. Особняком в этом списке стоит станкостроение, которое обеспечивает заводы производственным оборудованием и является основой машиностроительной отрасли. Создание нового промышленного пресса — один из ярких примеров такого партнерства. Совместно с предприятиями Ростеха мы вносим вклад в достижение технологического суверенитета нашей страны", — отметил заместитель Председателя Правления банка НОВИКОМ Алексей Кузнецов.