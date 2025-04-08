НОВИКОМ расширяет поддержку промышленности Татарстана

Дочерний банк Госкорпорации Ростех традиционно выступил генеральным партнером Казанского международного энергетического форума "Энергопром" и принял в нем активное участие. Ежегодная работа на форуме позволяет НОВИКОМу расширять взаимодействие с властями и предприятиями региона в целях наращивания объемов поддержки промышленного комплекса Республики Татарстан.

Делегация банка во главе с Председателем Правления Еленой Георгиевой посетила церемонию открытия и пленарное заседание "Новые энергетические технологии и технологическое лидерство: тенденции и вызовы". Здесь обсуждались ключевые задачи в рамках проекта по модернизации и развитию энергетического комплекса России.

Гостями делового завтрака, организованного НОВИКОМом в рамках форума "Энергопром", стали министр энергетики РФ Сергей Цивилев, Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, руководители крупных промышленных предприятий региона, а также делегации дружественных стран. Участники встречи обсудили ключевые задачи, стоящие перед отраслью энергетики, в том числе обеспечение кадрами.

Не только привлечение специалистов, но и эффективная организация производства позволяет предприятиям выполнять поставленные перед отраслью задачи. Об этом говорили на круглом столе "Повышение производительности труда в Республике Татарстан". В своем выступлении заместитель Председателя Правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов рассказал о том, что банк Ростеха активно реализует проекты во всех профильных государственных программах поддержки промышленности, направленных, в том числе и на рост производительности труда.

"НОВИКОМ обладает глубокими компетенциями по организации доступного финансирования и работает как с крупными предприятиями Татарстана, так и с МСП. В 2023 году между банком и Республикой было подписано соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому за прошлый год наш кредитно-гарантийный портфель в регионе вырос на 27 млрд рублей. И мы не останавливаемся на достигнутом — регулярно получаем аккредитацию в новых программах господдержки и дополнительные лимиты по существующим механизмам", — подчеркнул Алексей Кузнецов.

Рост кредитно-гарантийного портфеля банка в регионе обусловлен сотрудничеством с промышленными предприятиями, в том числе с КАМАЗом. НОВИКОМ активно финансирует не только автопроизводителя, но и его дочерние предприятия. Помимо этого, банк ведет активную работу по поддержке малого и среднего бизнеса республики. В рамках реализации совместных проектов НОВИКОМ взаимодействует с гарантийным и инвестиционно-венчурным фондами региона, а также фондом развития промышленности Республики Татарстан.

В течение трех дней форума "Энергопром" представители банка также провели ряд встреч с руководством крупных промышленных предприятий Татарстана, включая Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова — филиал АО "Туполев", "АэроКомпозит", Казанский вертолетный завод. Стороны обсудили итоги и перспективы сотрудничества, а также реализацию совместных проектов.

"Промышленность — основа экономической стабильности страны, фундамент для технологического лидерства. И перед НОВИКОМом сегодня стоит задача обеспечивать предприятия не просто финансированием, но эффективными инструментами, которые позволят внедрять передовые разработки, создавать новые производственные цепочки и отвечать на вызовы времени. Татарстан является одним из ведущих промышленных регионов страны, и мы гордимся тем, что уже много лет поддерживаем предприятия региона, помогая им развиваться и укреплять экономику страны", — отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.